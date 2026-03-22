Qué es el Hyrox, el nuevo entrenamiento en tendencia. Foto: Unsplash.

El Hyrox se posiciona como una de las nuevas tendencias del mundo fitness y ya es furor en Argentina. Se trata de un formato de entrenamiento y competencia que combina resistencia y fuerza en un mismo desafío, pensado tanto para atletas experimentados como para quienes buscan salir de la rutina tradicional del gimnasio.

¿Qué es el Hyrox?

El Hyrox es una disciplina que mezcla running con ejercicios funcionales en un circuito estandarizado a nivel mundial. La dinámica es siempre la misma: los participantes deben completar 8 kilómetros de carrera, intercalados con 8 estaciones de ejercicios.

Cada kilómetro de running está seguido por una prueba física, que puede incluir actividades como empujar trineos, remo, burpees, estocadas o arrastre de peso. El circuito de Hyrox es siempre el mismo y está estandarizado a nivel mundial, lo que permite comparar resultados entre competidores de distintos países.

Qué es el Hyrox, el nuevo entrenamiento en tendencia. Foto: Hyrox.

Cómo es el circuito de Hyrox

La competencia se estructura en ocho bloques de carrera intercalados con ocho estaciones de ejercicio:

1000 m de running

1000 m de ski erg

1000 m de running

50 m de sled push (empuje de trineo)

1000 m de running

50 m de sled pull (arrastre de trineo)

1000 m de running

80 m de burpee broad jump

1000 m de running

1000 m de remo

1000 m de running

200 m de farmer’s carry

1000 m de running

100 m de lunges (estocadas)

1000 m de running

100 wall balls

Este formato combina resistencia cardiovascular con fuerza y potencia, y obliga a los participantes a mantener un esfuerzo constante durante toda la prueba. Justamente, esa mezcla es lo que convierte al Hyrox en un desafío completo y en una de las tendencias más fuertes del fitness actual.

Hyrox, un entrenamiento para “atletas híbridos”

A diferencia de otras disciplinas más específicas, el Hyrox apunta a desarrollar lo que se conoce como un “atleta híbrido”. Es decir, alguien que no solo corre o levanta peso, sino que combina distintas capacidades físicas en simultáneo.

Qué es el Hyrox, el nuevo entrenamiento en tendencia. Foto: Unsplash.

Esto implica trabajar la resistencia aeróbica, la fuerza, la potencia y la coordinación. Además, el componente mental juega un rol clave, ya que el esfuerzo sostenido a lo largo de toda la prueba exige constancia y enfoque.

Por qué el Hyrox es tendencia en el mundo fitness

Uno de los principales motivos por los que el Hyrox se volvió tan popular es su formato accesible. A diferencia de otras competencias, no está reservado solo para deportistas de alto rendimiento. Existen distintas categorías que permiten participar según el nivel de cada persona.

Qué es el Hyrox, el nuevo entrenamiento en tendencia. Foto: Unsplash.

Además, al ser un circuito estandarizado, todos los participantes compiten bajo las mismas condiciones en cualquier parte del mundo. Esto permite comparar resultados, medir progresos y formar parte de una comunidad global.

Otro punto fuerte es que rompe con la monotonía del entrenamiento tradicional. Al combinar distintas disciplinas, cada sesión resulta dinámica y desafiante, lo que lo vuelve especialmente atractivo para quienes buscan motivación y nuevos objetivos.

Qué es el Hyrox, el nuevo entrenamiento en tendencia. Foto: Unsplash.

El crecimiento del Hyrox en Argentina

En Argentina, el Hyrox comenzó a expandirse en el último tiempo, impulsado por el auge del entrenamiento funcional y el interés por propuestas más completas. Cada vez más gimnasios incorporan rutinas inspiradas en este formato, y la comunidad de personas que lo practican sigue creciendo.

El Hyrox no es solo una moda pasajera, sino una nueva forma de entender el entrenamiento: más integral, más dinámica y orientada a superar límites personales en cada sesión.