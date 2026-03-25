António Guterres, hablando en la sesión conmemorativa de la Asamblea General para marcar la abolición de la esclavitud Foto: EFE

Argentina votó en contra de la resolución de la ONU que califica a la esclavitud africana como el “crimen más grave contra la humanidad”. La iniciativa, propuesta por Ghana, recibió el respaldo de la mayoría de los Estados miembros. Además del argentino, contó con el voto negativo de Estados Unidos e Israel.

El texto contó con el visto bueno de 123 miembros de la Asamblea General de la ONU y con 52 abstenciones, entre ellas la de España, Francia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido, además de la mayoría de naciones europeas.

La resolución señala “la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de los africanos” como el máximo crimen por las consecuencias que trajo consigo.

Argentina votó en contra de definir a la esclavitud africana como el “crimen más grave de la humanidad”. Foto: Captura

“La ruptura definitiva que supuso en la historia mundial, su magnitud, duración, carácter sistémico, brutalidad y consecuencias duraderas que siguen condicionando la vida de todas las personas a través de regímenes racializados de trabajo, propiedad y capital”, señala el documento.

Idas y vueltas por la definición

El representante de Estados Unidos ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), Dan Negrea, explicó el sentido de su voto por ser “muy problemático en innumerables aspectos”, pese a mantenerse en su “firme oposición y condena de los agravios históricos derivados de la trata transatlántica de esclavos”.

“Estados Unidos no reconoce un derecho legal a la reparación por agravios históricos que no eran ilegales en virtud del derecho internacional en el momento en que se produjeron”, afirmó y explicó que -a su parecer- el texto promueve agendas “específicas” y fomenta la creación de nuevos grupos de trabajo y “costosos” informes, algo para lo que, según dijo, “no se creó” la ONU.

Por su parte, el secretario general, António Guterres, se refirió a la trata transatlántica de esclavos como una “traición profunda a la dignidad humana” y denunció que se convirtió en “una maquinaria de explotación masiva y deshumanización deliberada”.

“Es el momento de hacer frente a las secuelas duraderas de la desigualdad y el racismo. Nunca olvidaremos a las víctimas de la esclavitud. Y nunca debemos olvidar el sistema perverso que la mantuvo durante tanto tiempo”, declaró.