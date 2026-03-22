Cuáles son los 5 ejercicios livianos más efectivos según un estudio de Harvard Foto: Unsplash.

La actividad física, junto con la alimentación equilibrada y el descanso, son los pilares más importantes para llevar adelante un estilo de vida saludable. También es cierto que se trata de uno de los hábitos más difíciles de incorporar, pero una vez que se logra convertir el ejercicio en costumbre, no cabe duda que los beneficios pueden ser incalculables.

Cuáles son los 5 ejercicios livianos más efectivos según un estudio de Harvard

Para ello es importante tener en cuenta que la idea no es convertirse en atleta, sino fortalecer el cuerpo y el organismo. Sin embargo, los gimnasios pueden resultar un tanto intimidantes y abrumadores si uno no está acostumbrado a este tipo de ambientes.

Para estos casos existen otros tipos de actividades que van más allá de las cintas de correr, bicicletas estáticas y máquinas de pesas, ideales para quienes deseen comenzar de a poco en el mundo de la actividad física.

De hecho, algunas de las actividades físicas más beneficiosas para la salud no requieren de mucho esfuerzo, y menos de ir al gimnasio. Estas actividades pueden mejorar el equilibrio, fortalecer los huesos, prevenir problemas de la vejiga, evitar la pérdida de memoria y proteger las articulaciones.

En este sentido, la prestigiosa Universidad de Harvard, recomienda algunos ejercicios que ayudarán a ponerse en forma y reducir el riesgo de enfermedades, sin mencionar que es apto para cualquier edad o nivel físico.

Actividad física. Foto: Unsplash.

Las 5 actividades livianas para mejorar la salud, según Harvard

De acuerdo con la Universidad de Harvard, estos son algunos ejercicios que no requieren de gran esfuerzo y aportan múltiples beneficios para la salud en general:

Natación: para los expertos, la natación puede llegar a ser el mejor ejercicio de todos , ya que gracias a la flotabilidad del agua el cuerpo alivia la tensión de las articulaciones, por lo que ayuda a moverlas con mayor fluidez y no provoca dolor. De hecho, varias investigaciones demostraron que esta disciplina puede ayudar a mejorar el humor y el estado mental. Por otra parte, los ejercicios aeróbicos acuáticos son otra opción a tener en cuenta que, además de aliviar la tensión de las articulaciones, quema calorías y tonifica.

para los expertos, la natación , ya que gracias a la flotabilidad del agua el cuerpo alivia la tensión de las articulaciones, por lo que ayuda a moverlas con mayor fluidez y no provoca dolor. De hecho, varias investigaciones demostraron que Por otra parte, los ejercicios aeróbicos acuáticos son otra opción a tener en cuenta que, además de aliviar la tensión de las articulaciones, quema calorías y tonifica. Tai Chi: esta disciplina china es conocida como “meditación en movimiento”, dado que combina el movimiento y la relajación. Este arte marcial chino consiste en una serie de movimientos que van pasando de uno a otro con suavidad, que ofrece diferentes niveles de condición física para que las personas puedan realizarlo sin problema. De hecho, es bastante recomendado en adultos mayores, ya que les ayuda a trabajar el equilibrio, una capacidad que se va perdiendo con el tiempo.

Tai Chi. Foto: Unsplash.

Entrenamiento de fuerza: quienes deseen comenzar con un entrenamiento de fuerza deben tener en cuenta que solo se necesita la voluntad. En este sentido, los expertos aseguran que levantar pesas livianas ayuda a mantener los músculos fuertes y a quemar calorías, sin mencionar que contribuye a preservar la función cerebral en la vejez. Por esta razón, es importante asegurarse de aprender el movimiento de la forma correcta antes de levantar más peso.