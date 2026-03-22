Alergias de otoño: cuáles son las más comunes y cómo proteger la salud ante la llegada del cambio de estación Foto: Freepik.

El inicio del otoño marca un período de transición climática que impacta en la salud respiratoria de muchas personas. Durante esta estación se incrementa la presencia de alérgenos ambientales que pueden provocar síntomas molestos.

Entre los factores más frecuentes se encuentran el polen de ciertas plantas, los ácaros del polvo y los hongos que proliferan con la humedad. Por ello, el cambio de estación suele coincidir con un aumento de consultas médicas por alergias.

Llega la primavera y también la alergia al polen Foto: Freepik

Además, las variaciones de temperatura y la mayor permanencia en espacios cerrados favorecen la exposición a estos agentes.

En este contexto, adoptar medidas preventivas resulta clave para atravesar el otoño con bienestar y reducir las reacciones alérgicas.

Alergias de otoño.

Las alergias más comunes durante el otoño

Una de las afecciones más frecuentes en esta época es la rinitis alérgica, que provoca estornudos, congestión nasal y picazón en la nariz. Esta reacción suele desencadenarse por la inhalación de partículas presentes en el aire, como el polen o el polvo doméstico.

También se incrementan los casos de asma, especialmente en personas que ya presentan sensibilidad respiratoria. En otoño, las hojas secas y la humedad favorecen el crecimiento de hongos microscópicos que liberan esporas en el ambiente.

Estas partículas pueden irritar las vías respiratorias y desencadenar síntomas como tos persistente o dificultad para respirar. Otra afección habitual es la conjuntivitis alérgica, que genera enrojecimiento, lagrimeo y picazón en los ojos.

Por lo tanto, la combinación de factores ambientales convierte al otoño en una temporada particularmente desafiante para quienes padecen alergias.

Factores ambientales que influyen en las alergias

El cambio de temperatura y la mayor humedad ambiental influyen directamente en la presencia de alérgenos. Durante esta estación, la descomposición de hojas caídas genera condiciones ideales para el crecimiento de hongos.

Además, el viento puede transportar esporas y partículas de polvo que terminan en los hogares y espacios cerrados.

A su vez, al pasar más tiempo en interiores, las personas están más expuestas a ácaros presentes en alfombras, colchones y cortinas. La contaminación urbana también puede agravar los síntomas al irritar las vías respiratorias.

En consecuencia, el entorno ambiental juega un papel central en la aparición y la intensidad de las alergias estacionales.

Cómo prevenir las alergias en otoño

La prevención comienza con reducir la exposición a los alérgenos presentes en el ambiente. Ventilar los ambientes en horarios de baja concentración de polvo o polen ayuda a mejorar la calidad del aire interior.

También es recomendable limpiar con frecuencia superficies, alfombras y textiles donde suelen acumularse los ácaros. Otra medida útil es lavar la ropa de cama con agua caliente para eliminar partículas microscópicas.

Asimismo, mantener las hojas secas alejadas de patios y entradas del hogar puede disminuir la presencia de hongos. Quienes presentan alergias respiratorias deben evitar el humo del tabaco y otros contaminantes que irritan las vías respiratorias.

De esta manera, pequeñas acciones cotidianas pueden contribuir a reducir los síntomas durante la temporada.

Alergia, rinitis. Foto: Pexels.

Claves para un cambio de estación saludable

El otoño también representa una oportunidad para fortalecer los hábitos de salud. Mantener una alimentación equilibrada rica en frutas y verduras favorece el funcionamiento del sistema inmunológico.

La hidratación adecuada ayuda a mantener las mucosas respiratorias en buen estado y facilita la defensa frente a irritantes ambientales. Además, realizar actividad física moderada contribuye a mejorar la capacidad respiratoria y el bienestar general.

Dormir lo suficiente y reducir el estrés también pueden disminuir la susceptibilidad a reacciones alérgicas. Por último, ante síntomas persistentes es recomendable consultar con profesionales de la salud para recibir diagnóstico y tratamiento adecuados.

Con prevención, cuidado ambiental y hábitos saludables, el cambio de estación puede convertirse en una etapa de adaptación positiva para el organismo y el bienestar cotidiano.