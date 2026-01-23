Debates sobre la eutanasia

La eutanasia es una de las discusiones más controversiales en el mundo, ya que se divide entre lo ético, lo moral, lo judicial y lo religioso. Por este motivo, un informe técnico elaborado por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) advierte sobre la falta de protocolos seguros para determinar la “irremediabilidad” del sufrimiento psíquico y destaca el contraste normativo en el Cono Sur.

Este estudio compara la legislación reciente de Uruguay con el marco restrictivo argentino, y las tendencias en Europa y Estados Unidos, donde se debate sobre la capacidad decisoria y la vulnerabilidad social que frenaron los avances legislativos con respecto a la eutanasia.

Cuáles son los debates de la eutanasia vinculada a la salud mental

Mientras la región debate, el Río de la Plata presenta dos paradigmas legales antagónicos respecto a la muerte asistida:

Uruguay (Modelo Activo): En 2024 se convirtió en el primer país de América Latina en aprobar la eutanasia activa. La norma permite la práctica bajo condiciones estrictas: mayoría de edad, aptitud psíquica demostrada y sufrimiento “insoportable” (físico o psicológico).

Argentina (Modelo Pasivo): El marco legal se limita a la eutanasia pasiva (Leyes 26.529 y 26.742), permitiendo el rechazo a tratamientos y el retiro de soporte vital. Sin embargo, cualquier acción directa para causar la muerte sigue tipificada como delito en el Código Penal (arts. 79 y 83).

Por otro lado, el informe de la UADE recopila datos internacionales que evidencian la complejidad de aplicar la eutanasia en salud mental, ya que en Canadá, por ejemplo, el parlamento decidió postergar la implementación de la muerte asistida por trastornos exclusivamente psiquiátricos (MAID). La razón principal fue la conclusión de que hoy no es posible garantizar evaluaciones clínicas seguras sobre la irremediabilidad del cuadro.

Por otro lado, en Países Bajos (con casos en aumento), es uno de los pocos países que admite estas solicitudes. En 2023, se reportaron 138 casos de eutanasia vinculados a problemas psiquiátricos, aunque bajo estrictos controles de “debido cuidado”.

Eutanasia: qué países en América ya la legalizaron. Foto: Unsplash.

En este mismo sentido, Bélgica un número considerable de casos asociados a depresión mayor, trastornos de personalidad y esquizofrenia, lo que mantiene encendido el debate ético sobre los sesgos hacia la discapacidad psicosocial.

Eutanasia y salud mental: cuáles son los 3 nudos críticos del debate

El documento académico identifica tres barreras técnicas y éticas que dificultan la regulación en salud mental

Irremediabilidad difícil de probar: A diferencia de una enfermedad terminal física, en salud mental es complejo demostrar que no existe tratamiento eficaz futuro, dado que los pronósticos son probabilísticos y la medicina evoluciona.

Capacidad fluctuante: La autonomía del paciente puede variar abruptamente debido al dolor emocional o la medicación, cuestionando si el consentimiento es válido y sostenido en el tiempo.

Riesgo social: Existe el peligro de que factores como la pobreza, el aislamiento o la falta de acceso a cuidados paliativos induzcan la solicitud de muerte, convirtiendo desigualdades estructurales en motivos para la eutanasia.

La eutanasia en algunos países como Bélgica y Países bajos es legal hace varios años

La visión de las religiones

El informe también analiza la influencia de los marcos éticos religiosos, que actúan como un factor de contención en el debate público:

Consenso opositor: Las principales religiones monoteístas (católica, judía, islámica y evangélica) rechazan la eutanasia, considerándola incompatible con la dignidad humana y el valor intrínseco de la vida.

Argumento central: Sostienen que extender la práctica al sufrimiento psíquico debilita la responsabilidad del Estado de garantizar cuidados, promoviendo una solución terminal ante fallas del sistema de salud.