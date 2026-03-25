La historia de Noelia Castillo Ramos. Foto: Captura Antena 3

La historia de Noelia Castillo Ramos no solo conmociona a España, sino también al mundo entero. La joven de 25 años oriunda de Barcelona recibirá la eutanasia este jueves 26 de marzo, tras 20 meses de lucha judicial contra su padre, quien rechaza profundamente la decisión de su hija.

Durante todo ese tiempo, Castillo Ramos atravesó todas las instancias para por fin contratar su pedido de morir en paz y de forma prematura mediante la muerte asistida.

La historia de Noelia Castillo Ramos. Foto: Captura Antena 3

Quién es y qué enfermedad padece Noelia Castillo Ramos

La joven catalana fue víctima de una violación múltiple cuando era tan sólo una adolescente. Tras aquel episodio, el 4 de octubre de 2022 se arrojó desde un quinto piso con la intención de quitarse la vida.

Si bien sobrevivió de milagro, quedó afectada de por vida por una paraplejia irreversible, que le impide moverse de la cintura para abajo y le provoca fuertes dolores neuropáticos. Es por ello que en 2024 solicitó la eutanasia.

El pedido de Castillo Ramos abrió un profundo debate social y legal. Según remarcó en diálogo con medios españoles, la depresión y los dolores físicos ocasionados por el abuso sexual y las consecuencias de la caída la condujeron a tomar la drástica decisión.

La lucha judicial de Noelia Castillo Ramos para su eutanasia

“Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia. Soy otro pilar de la familia”, explicó Noelia en el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3, donde enfatizó: “La felicidad de un padre, madre, o de una hermana, no tiene que estar por encima de la tristeza de una hija”.

La historia de Noelia Castillo Ramos. Créditos: Y Ahora Sonsoles

En primera instancia, la solicitud de la joven, que se desplaza en silla de ruedas y tiene una discapacidad del 74%, fue aprobada por los organismos médicos correspondientes y contó con el aval de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña.

De todas maneras, su padre, respaldado por la organización Abogados Cristianos, se manifestó en contra de la decisión y presentó una serie de recursos judiciales para impedir el procedimiento.

Fue a partir de ahí que se desencadenó una extensa guerra judicial, que desembocó en una demora de casi dos años en el pedido de Noelia, hasta que la Justicia de Cataluña avaló su decisión.

Luego, el Tribunal Supremo confirmó ese criterio, considerando que su derecho a la eutanasia estaba garantizado y que la oposición del padre no podía impedirlo. Además, el Tribunal Constitucional desestimó el último recurso presentado por la familia de la joven, al no detectar una vulneración de derechos fundamentales.

La lucha no terminó ahí: el conflicto escaló hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, donde se solicitó una medida cautelar para frenar el procedimiento. Sin embargo, esa presentación fue rechazada en marzo de 2026, despejando de manera definitiva el camino para que Noelia pueda acceder a la muerte asistida.