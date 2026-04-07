Javier Milei en el Encuentro de Líderes, en La Rural. Foto: Presidencia

Javier Milei brindó una entrevista al medio español El Debate y dio su parecer acerca de dos temáticas delicadas: la eutanasia y el aborto. El presidente argentino confesó no estar de acuerdo con la muerte asistida alegando que para él “la vida es un regalo” y sobre la interrupción voluntaria del embarazo, consideró que “la vida se inicia desde la concepción”.

Los últimos días de Javier Milei y el Gobierno Nacional estuvieron atravesados por el caso Adorni, el caso $LIBRA, el leve aumento de la inflación y la reciente decisión de prohibir el ingreso de periodistas acreditados a Casa Rosada por una presunta campaña en contra financiada por Rusia, situación que todavía no está judicializada y despertó todo tipo de reacciones. Ajeno a la coyuntura política en Argentina, el líder de La Libertad Avanza aprovechó para brindar declaraciones al medio español El Debate y entre otras cosas, dejó en clara su postura respecto a la eutanasia y el aborto.

“En lo personal, yo no estoy de acuerdo. Para mí la vida es un regalo que debemos honrar. Es un motivo de alegría que cada día podamos vivir”, indicó el mandatario sobre la eutanasia. La respuesta se dio tras ser consultado por el caso de Noelia Castillo, la joven que murió en la ciudad española de Barcelona luego de obtener la autorización judicial para acceder a la muerte asistida.

“No puede ser peor estar muerto que tener una vida que no le gusta a alguien”, aseveró. Y añadió: “Mientras lo que haga una persona no dañe a otros, yo no me meto en la vida de los demás. La decisión final es suya”.

En paralelo, Milei fue consultado sobre la interrupción voluntaria del embarazo. “Mi posición respecto al aborto es opuesta, porque yo considero que la vida se inicia desde la concepción. La vida es un continuo donde hay dos momentos discretos, la concepción y la muerte. Cualquier interrupción en el medio es un asesinato”, sentenció.

El caso de Noelia Castillo, la joven española que murió luego de obtener la autorización para la eutanasia

Noelia Castillo, la joven parapléjica de 25 años, recibió la eutanasia en un centro de salud de Cataluña después de una larga batalla judicial. La joven catalana llevaba dos años batallando judicialmente para que se le pudiera aplicar la muerte asistida a la que se oponía su padre, pero a la que los tribunales le reconocieron que tenía derecho.

Una paraplejia la tenía postrada en una silla de ruedas tras arrojarse al vacío desde un quinto piso el 4 de octubre de 2022 luego de haber sido víctima de una agresión sexual múltiple. El impacto resultó en una lesión medular completa que la mantuvo postrada, sin movilidad de la cintura hacia abajo y con dolores neuropáticos crónicos que ella misma calificó como insoportables.

A solo 24 horas de la muerte anunciada, Noelia decía sentirse aliviada. “Por fin lo he conseguido, por fin podré descansar”, afirmó la joven en su única entrevista en el programa Y ahora Sonsoles donde también aseguró que “no tenía ganas de nada; ni de comer, ni de salir. Duermo mal, me duelen la espalda y las piernas y quiero dejar de sufrir, irme en paz”.

La batalla para poder aplicar la eutanasia se dilató por la frontal oposición del padre de Noelia, asesorado por la asociación Abogados Cristianos. El hombre sostuvo que su hija no estaba capacitada mentalmente para decidir sobre su futuro.

Los intentos para frenar la muerte digna de Noelia fueron denegados, primero, por un juzgado de Instrucción de Barcelona; después llegaron los fallos a favor de ella del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, del Tribunal Supremo, el Constitucional; y el último revés fue con el dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Sin estos intentos, la joven barcelonesa hubiera fallecido el 2 de agosto del 2024, el día para el que se había programado inicialmente la eutanasia.

Milei habló de la guerra en Irán: “Apoyo total y absolutamente el accionar de Estados Unidos e Israel”

En la misma entrevista al medio español El Debate, reiteró su apoyo total a Estados Unidos e Israel en su guerra contra Irán, además de hablar de la actualidad económica de la Argentina y fijar posición respecto al aborto y la eutanasia. En sus respuestas y definiciones, también criticó la gestión de Pedro Sánchez al frente de España.

La frase no da lugar a dudas respecto del posicionamiento de Milei en cuanto al conflicto en Medio Oriente: “Apoyo total y absolutamente el accionar de Estados Unidos e Israel”. Y en su forma de ver las cosas, Israel “es un Estado que acepta convivir con otros Estados. Irán no acepta convivir con Israel. Lo quiere exterminar”.

Javier Milei en la Yeshiva University. Foto: REUTERS

“A mí no me importa lo que diga la prensa internacional socialista y las aberraciones y mentiras que dicen acerca de Bibi Netanyahu”, sostuvo. Además, el Presidente vinculó al conflicto que se vive desde el pasado 28 de febrero con una disputa de valores: “Occidente es la filosofía griega, el derecho romano, la rectitud de los estoicos y la cultura judeocristiana. Israel es la base de la cultura judeocristiana. Si usted le pega a Israel, le está pegando a los valores judeocristianos y de ahí le pega al capitalismo”, agregó.