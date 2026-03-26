Noelia Castillo Ramos. Foto: Captura de video.

Noelia Castillo, la joven parapléjica de 25 años, recibió la eutanasia en un centro de salud de Cataluña, después de una larga batalla judicial.

La catalana llevaba dos años batallando judicialmente para que se le pudiera aplicar la muerte asistida, a la que se oponía su padre pero a la que los tribunales le han reconocido que tenía derecho.

Según revelaron los médicos, la familia estuvo presente hasta el último momento, pero no presenciaron la muerte por pedido de Castillo.

La historia de Noelia Castillo Ramos. Foto: Captura Antena 3

Se le aplicó un protocolo de 15 minutos de duración, que inició con una sedación y le suministraron tres medicamentos.

El procedimiento

La joven solicitó que el procedimiento sea llevado a cabo en su habitación y que, al momento de inyectarle los fármacos, sólo estuviera presente el equipo médico designado para la muerte asistida.

Lo primero que hicieron fue confirmar que la joven mantuviera el deseo de morir y que su capacidad mental no estuviera alterada.

La historia de Noelia Castillo Ramos. Foto: Captura Antena 3

Primero se preparó una premedicación intravenosa para disminuir el nivel de conciencia antes de la inducción al coma. El medicamento utilizado fue Midazolam y el efecto fue casi inmediato.

Luego se suministró el Propofol, un medicamento inductor del coma.

Una vez que se confirmó que el paciente entró en un coma profundo, se administró un medicamento bloqueante neuromuscular rápidamente.