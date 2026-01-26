Piel, cuidado, bronceador, protector. Foto: Freepik.

Durante el verano se presenta una situación inevitable: las personas tienen una mayor exposición al calor y al sol, lo que también implica tener en cuenta ciertos cuidados, sobre todo los relacionados con la piel.

La llegada de los días veraniegos, muchos aprovechan para pasar sus días o ratos libres bajo el sol. Sin embargo, estos planes pueden tener un peligro oculto: la radiación. Si bien es esencial para la vida en la Tierra, su exceso puede dañar no solo la piel, sino también los ojos.

En este sentido, los expertos recomienda evitar la exposición al sol entra las 10 a 16 y buena hidratación, que permita mantener una piel saludable, pero estos no son los únicos consejos.

Piel, cuidado, bronceador, protector. Foto: Freepik.

“Lo importante y fundamental para cuidar la piel del sol es la ropa larga y ligera, además del uso permanente de protector solar FPS 50. Con el calor es difícil que las personas se vistan con prendas largas, pero es una de las mejores barreras contra el sol”, aseguró el dermatólogo Omar González Rodríguez en conversación con Noticias Ambientales.

Ropa larga y ligera junto con el protector solar: una combinación que no puede fallar

Si bien la recomendación se reduce a lo básico y esencial, el dermatólogo advirtió que los productos elaborados con componentes naturales, no siempre es la mejor opción.

“Muchas veces los productos a base de componentes naturales pueden ser contraproducentes, sobre todo para pieles sensibles. Por eso, la mejor opción siempre va a ser el protector solar común, el que venden en la farmacia”, afirmó Gonzales.

Esto se debe a que el calor puede provocar que estos productos elaborados con productos naturales causen alergia o irritación en la piel. Por este motivo, recomendó utilizar los productos recomendados por su médico de confianza, o aquellos del cual uno está seguro de que le resulta efectivo y beneficioso en cada caso en particular.

Productos de skin care para llevar en la valija Foto: Freepik

Cómo elegir protectores solares que cuiden la piel y también el medio ambiente

Si bien es importante optar por protectores solares que sean adecuados a cada tipo de piel, también es esencial poder elegir protectores de amplio espectro, es clave para cuidar la piel frente a los rayos UVA y UVB, pero que a su vez contenga un bajo impacto ambiental antes de comprarlos.

Para esto, es recomendable optar por fórmulas biodegradables y libres de filtros químicos dañinos para los ecosistemas marinos, en especial aquellos asociados al deterioro de corales y vida acuática.

También es importante considerar envases reciclables o reutilizables, priorizando marcas que integren criterios de sostenibilidad y reduzcan el uso de plásticos de un solo uso.

El protector solar se vuelve esencial para proteger la piel durante el verano.

La exposición al sol parece inofensiva, pero estas son sus consecuencias

La exposición prolongada y sin protección a la radiación solar puede provocar quemaduras, envejecimiento prematuro y alteraciones en la pigmentación. Estos daños se acumulan con el tiempo y debilitan las defensas naturales de la piel.

Entre las afecciones más frecuentes se encuentran las queratosis actínicas, lesiones ásperas que pueden convertirse en cáncer si no se tratan. También son comunes las alergias solares y la reactivación de enfermedades cutáneas preexistentes.

El riesgo más grave es el cáncer de piel, incluido el melanoma, asociado a exposiciones intensas y repetidas. En resumen, la prevención mediante protección solar y controles dermatológicos se vuelven esenciales para reducir estos impactos.