Tener la piel radiante, es posible: el paso a paso para un skincare perfecto con solo tres productos

Una rutina facial completa que funciona para todo tipo de piel. Cuál es el orden de los productos, cuándo aplicarlos y para qué sirven.

Rutina de skincare. Foto: Freepik.

El cuidado de la piel en la actualidad cobró una gran importancia. En busca de la rutina de skincare “ideal”, el mercado se llenó de cremas y exfoliantes que ofrecen como resultado pieles radiantes y frescas.

Si bien parece una tarea difícil, el secreto no solo se encuentra en la calidad de los productos sino en la constancia y dedicación. De esta manera, pueden lograrse muy buenos resultados sin la necesidad de invertir tanto dinero.

Rutina skincare Foto: pexels

Rutina de día

Por la mañana, sólo se necesitan tres productos: un limpiador facial, una crema hidratante y un protector solar, el cual es esencial para la prevención y el tratamiento del envejecimiento. De hecho, hay investigaciones que respaldan esta afirmación: un estudio de la Canadian Medical Association Journal corroboró que el uso diario de protector solar no sólo combate en envejecimiento (como las arrugas o las alteraciones en el color de la piel), sino que es eficaz para prevenir el cáncer cutáneo.

Los especialistas recomiendan elegir un protector solar con FPS 30 o superior y utilizarlo en todo momento, incluso cuando se planee no salir de casa ya que, el simple hecho de ir a hacer las compras o trabajar frente a la computadora daña la piel.

Rutina de noche

Por su parte, para cuidar el rostro de noche, es indispensable utilizar limpiador facial, crema con retinol y crema hidratante. El retinol es un retinoide, compuesto derivado de la vitamina A, que demostró tener un efecto positivo en el cutis, especialmente en lo que tiene que ver con la reparación del daño producido por los rayos ultravioleta (UV).

El retinol promueve la regeneración celular y la producción de colágeno para suavizar las arrugas y nivelar las irregularidades. Según un artículo de la facultad de Medicina de la Universidad de Standford, este compuesto aumenta la producción de químicos naturales de la piel como el ácido hialurónico y estimula la producción de colágeno.

Cabe destacar que, es fundamental ser moderado a la hora de aplicar la crema con este compuesto ya que puede resultar irritante. Además, hay que tener paciencia ya que su efecto no es inmediato, sino que requiere de constancia.

A la hora de elegir una rutina facial la marca debe estar en segundo plano. Lo que se debe tener en cuenta es el tipo de piel que cada uno posee (grasa, seca, mixta), ya que es esto mismo, en última instancia, lo que determina la eficacia de la skincare.