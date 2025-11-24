El truco rápido y económico para cuidar la piel de los pies: cómo hacerlo con dos ingredientes que siempre hay en casa

Ambos componentes de este tip poseen propiedades limpiadoras, exfoliantes y desinfectantes, ideales para eliminar células muertas y neutralizar olores.

Pies. Foto: Unsplash

Si bien lo ideal y recomendable es consultar a un médico en cuestiones de salud, para un caso en particular existe un remedio casero que se prepara con solo dos ingredientes que siempre hay en la alacena de la cocina y ayudan a aliviar un malestar común que muchas personas sufren.

Es que después de un largo día, los pies son los grandes olvidados del cuerpo. Cargan con todo el peso, pero pocas veces reciben el cuidado que merecen. Sin embargo, con un simple truco casero es posible devolverles suavidad y frescura sin gastar de más.

El método combina dos ingredientes fáciles de conseguir como Bicarbonato de sodio y Sal. Ambos poseen propiedades limpiadoras, exfoliantes y desinfectantes, ideales para eliminar células muertas y neutralizar olores.

Bicarbonato de sodio. Foto: Unsplash

¿Cómo preparar la fórmula casera de bicarbonato y sal para limpiar los pies?

Preparar el baño de pies es muy sencillo. En una palangana se debe:

Colocar agua tibia, agregar dos cucharadas de sal gruesa y una de bicarbonato. Mezclar hasta que se disuelvan bien. Sumergir los pies de 15 a 20 minutos.

Mientras los pies están en remojo, el agua tibia ayuda a relajar músculos y articulaciones, mientras que la sal suaviza la piel endurecida. El bicarbonato, por su parte, regula el pH y combate bacterias que causan mal olor.

En este caso, para potenciar el efecto, se pueden frotar suavemente los talones con una piedra pómez o cepillo suave. Luego, enjuagar con agua limpia y secar con una toalla, prestando especial atención entre los dedos.

Para completar el ritual, se puede aplicar una crema hidratante o gotas de aceite natural de coco o almendras, lo cual ayudará a mantener la piel nutrida y a prevenir grietas.

Sal. Foto: Unsplash

Este baño casero puede repetirse dos o tres veces por semana. Además de mejorar la apariencia de los pies, brinda una sensación inmediata de alivio y bienestar general.

Recomendaciones para remojar los pies en salmuera