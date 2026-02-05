Los perros pueden detectar enfermedades en los humanos Foto: Freepik

Durante muchos años existió el mito popular que aseguraba que los perros y los gatos podían percibir enfermedades o malestares emocionales de sus humanos. Y lo que antes parecía solamente un cuento de ficción, hoy está respaldado por la ciencia, ya que efectivamente, los animales pueden percibir cambios en el cuerpo de sus dueños gracias a su olfato.

Los veterinarios indican que el olfato de los perros es extraordinariamente superior al de los humanos, ya que tienen entre 125 y 300 millones de receptores olfativos, en comparación con los aproximadamente cinco millones que posee una persona promedio. Gracias a su desarrollado sentido, pueden procesar distintos olores en cuestión de segundos, lo que les permite detectar señales químicas que para nosotros son imperceptibles.

Las enfermedades y alteraciones fisiológicas generan cambios en los compuestos orgánicos volátiles (VOCs) que libera el cuerpo (a través de la respiración, la piel, la orina o el sudor) y estos patrones químicos específicos pueden ser detectados por el agudo olfato canino. Esta información fue respaldada por un estudio reciente realizado por la Universidad de Bristol, en el Reino Unido, que demostró que los perros entrenados pueden llegar a detectar el cáncer de vejiga mediante el olfato de la orina, con una sensibilidad de hasta un 90%.

Por otro lado, la plataforma científica BMC Infectious Diseases señala que el olfato canino combinado con entrenamiento especializado habilita a los perros para identificar personas con afecciones infecciosas y no infecciosas, aunque esta línea de investigación aún se encuentra en sus etapas iniciales. En este sentido, los canes podrían llegar a detectar señales asociadas con el cáncer, la hipoglucemia, epilepsia y hasta la gripe.

Los perros y su olfato pueden detectar cambios químicos en el humano Foto: Freepik.

Perros que detectan enfermedades: cuáles son las dolencias que se pueden “oler”

Según el hallazgo de la Universidad de Bristol publicado en el Journal of Parkinson’s Disease, los perros (especialmente los Golden Retriever y un Labrador) son grandes detectores de los cambios químicos que se producen dentro de un paciente con Parkinson, incluso antes de que los síntomas sean visibles.

Los golden son los que mejor olfato tienen

Además, pueden detectar la presión elevada y diferenciar perfectamente las muestras de personas sanas y enfermas, e incluso algunas dolencias cotidianas como el estrés, la depresión y hasta el mal humor, influenciado también por el cambio de comportamiento del individuo.

Este trabajo, según destacó la casa de altos estudios británica, abre puertas para diagnósticos más rápidos y tempranos, permitiendo intervenciones terapéuticas más efectivas, sobre todo en casos de cáncer y hasta las mutaciones del COVID-19 en el peor momento de la pandemia.