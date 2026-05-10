Qué comer para cuidar el colon: la dieta que recomiendan los expertos de Harvard para evitar la hinchazón
Nuevos estudios descartan mitos sobre alimentos prohibidos y destacan el rol clave de la fibra y los hábitos saludables. La evidencia científica apunta a cambios simples en la alimentación y el estilo de vida para reducir riesgos digestivos.
Con dietas cada vez más ricas en alimentos procesados, altos niveles de estrés crónico, uso excesivo de medicamentos y falta de actividad física, las enfermedades digestivas no son una novedad. Teniendo en cuenta que este padecimiento afecta cada vez a más personas, especialistas de la prestigiosa Harvard Medical School pusieron el foco en un factor clave: la alimentación.
Según sus últimas recomendaciones, seguir una dieta equilibrada y adoptar hábitos saludables puede marcar la diferencia en la prevención de la diverticulitis, una de las afecciones más frecuentes del colon.
La dieta ideal para proteger el colon, según Harvard
Lejos de antiguas creencias, los expertos aseguran que no es necesario eliminar alimentos como frutos secos, semillas o pochoclos. De hecho, estudios recientes demostraron que no aumentan el riesgo de inflamación, por lo que vuelven a ser recomendados dentro de una dieta saludable.
El eje principal está en el consumo de fibra dietética, con una ingesta diaria sugerida de entre 25 y 30 gramos. Para alcanzarla, se recomienda priorizar:
- Verduras frescas.
- Frutas.
- Legumbres.
- Cereales integrales.
- Frutos secos y semillas.
Este tipo de alimentación favorece el tránsito intestinal, reduce la presión en el colon y contribuye a una microbiota saludable.
Los factores que aumentan el riesgo de padecer diverticulitis
Un estudio supervisado por Harvard, que incluyó a más de 175.000 adultos, identificó los principales factores de riesgo de diverticulitis:
- Obesidad.
- Tabaquismo.
- Falta de actividad física.
- Diabetes tipo 2.
- Consumo elevado de carne roja.
En este sentido, los especialistas recomiendan limitar la ingesta de carnes rojas, especialmente procesadas, y apostar por una dieta basada en plantas.
Además de la alimentación, el estilo de vida cumple un rol fundamental. Mantenerse activo con al menos 150 minutos semanales de ejercicio moderado y asegurar una correcta hidratación son pilares para prevenir problemas intestinales.
Estos hábitos no solo mejoran la digestión, sino que también ayudan a reducir la inflamación y promueven un envejecimiento más saludable.
Cuándo consultar al médico
Reconocer los síntomas a tiempo es clave para evitar complicaciones. La diverticulitis puede manifestarse con:
- Dolor abdominal persistente (especialmente en el lado izquierdo).
- Fiebre.
- Náuseas o vómitos.
- Cambios en el tránsito intestinal.
Desde la Harvard Medical School advierten que cualquier sangrado rectal debe ser evaluado por un profesional. Si es abundante o se acompaña de mareos o desmayos, es fundamental acudir de inmediato a un centro de salud.
Las nuevas recomendaciones reflejan así un cambio importante en el abordaje de la enfermedad diverticular: ya no se trata solo de evitar ciertos alimentos, sino de construir un estilo de vida integral que combine nutrición, actividad física y control de factores de riesgo.
De esta manera, cuidar el colon deja de ser una cuestión puntual para convertirse en un hábito cotidiano, con impacto directo en la calidad de vida.