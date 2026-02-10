Cómo prolongar la vida y mantener una salud adecuada. Foto: X/Grok.

En la búsqueda constante por prolongar la vida y mantener una salud adecuada, un fruto en particular surge como un tesoro natural cargado de beneficios para la longevidad. Reconocido por su rico color y sabor, este alimento podría ser la clave para una vida más larga y saludable, según investigaciones y opiniones de expertos en salud.

Se trata de los arándanos, un fruto rico en antioxidantes como las antocianinas, que no solo ayudan a prevenir enfermedades cardíacas y protegen a las células del envejecimiento, sino que también mejoran la memoria y contribuyen a una piel saludable.

Según los expertos, el arándano es uno de los alimentos con mayor contenido de antioxidantes, vitamina C, potasio y fibra. Unos 100 gramos de arándanos contienen solo 57 calorías, 14.5 g de carbohidratos, 0.3 g de grasas, así como 0.7 g de proteínas. Además, cuentan con vitaminas A, K y minerales como calcio, hierro y manganeso.

Sus vitaminas colaboran con el sistema inmunológico y combaten las infecciones. La vitamina C que contienen los arándanos ayuda a evitar los molestos resfriados y aliviar los síntomas gripales. Como fruto deshidratado, pueden ser empleados para tratar la diarrea, así como para ayudar en trastornos oculares, incluidos la poca visión nocturna, fatiga ocular y miopía.

Aunque no existe un alimento mágico que garantice la longevidad por sí solo, los arándanos, combinados con un estilo de vida saludable, pueden desempeñar un papel crucial en la promoción de una vida más larga y plena. Las investigaciones respaldan estos beneficios, señalando que las antocianinas presentes en los arándanos tienen efectos positivos en la salud cerebral, reducen la degradación del colágeno en la piel, previenen enfermedades cardiometabólicas y mejoran la salud ocular.

Los beneficios de los arándanos para la longevidad