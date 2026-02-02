Adultos mayores desayunando Foto: Freepik

Para tener una vida longeva y sana, los médicos recomiendan hacer ejercicio, no tomar alcohol y mantener una buena alimentación. Según un estudio realizado en el Reino Unido, desayunar temprano reduciría la mortalidad en los años siguientes, por lo que es recomendado para las personas mayores.

La investigación fue realizada en participantes de 42 a 94 años al inicio del estudio, unas 2.945 personas, y analizaron durante más de tres décadas los cambios en sus horarios de comida gracias al Estudio Longitudinal de la Universidad de Manchester sobre Cognición en el Envejecimiento Normal y Saludable que recopiló datos desde 1983 hasta 2017.

Adultos mayores Foto: Freepik.

Qué resultados dio el estudio

Diez años después del inicio del seguimiento, el grupo de personas que comían temprano tuvieron una supervivencia del 89,5%, mientras que aquellos que comían tarde a medida que envejecían tuvieron un resultado del 86,7%. Demostró así un a modesta brecha que vinculó el horario de las comidas y la longevidad; el desayuno fue el factor más importante. Cuanto más tarde se tomaba, mayor era el riesgo de mortalidad en los años siguientes, incluso ajustando por otros factores como el estilo de vida, el sueño o el estado socioeconómico.

En tanto, la presencia de varias enfermedades aumentaba aún más la probabilidad de aplazar la primera comida del día y esto sugiere que el horario de las comidas puede funcionar como un marcador indirecto del estado de salud.

Desayuno saludable. Foto: Unsplash.

De este modo, los científicos tuvieron el resultado de que el desayuno “tardío” puede resultar en pérdida de apetito, depresión, fatiga o dificultades para preparar alimentos. Esto se relaciona con el desajuste entre los ritmos internos y externos, es decir, la desincronización circadiana. Además, retrasar la primera comida del día podría acortar la ventana de ingesta y reducir la calidad de la dieta, afectando a la energía y al metabolismo.

Hacer ejercicio nunca fue tan fácil: la caminata del granjero

La "Caminata del Granjero” es un ejercicio apto para cualquier persona y forma parte de la actividad cotidiana. Cada vez que hay que cargar bolsas, bidones o se van a hacer las compras, se cumple con este ejercicio.

La Farmer’s Walk, así es su nombre en inglés, es un ejercicio que combina fuerza, equilibrio y resistencia con el objetivo de caminar una distancia determinada mientras se sostiene una carga pesada en cada mano.

El ejercicio ideal para la tercera edad Foto: reddit

El nombre remite a la postura de los trabajadores agrícolas que llevan en sus manos objetos pesados como baldes, herramientas o productos mientras caminan largas distancias. Su llegada al mundo del gimnasio y el entrenamiento popularizó esta denominación y se utiliza para describir un ejercicio específico.

Puede hacerse en cualquier lugar, incluso en el patio o un pasillo. Para hacerlo, solo se necesitan mancuernas, pesas rusas o elemento pesado.