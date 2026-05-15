La vacuna de Sudamérica contra el hantavirus que quedó en pausa por falta de dinero:

Vacuna contra el hantavirus que nunca se financió. Foto: Wikimedia Commons

El Hantavirus se volvió tema de tapa de los principales medios del mundo, luego de los casos fatales en el crucero que alarmaron a la población.

Ante esto, vale la pena recordar una situación en un país vecino que podría haber cambiado la situación actual y evitar muchas complicaciones de salud a nivel global.

Científicos chilenos desarrollan vacuna contra el hantavirus desde 2014

La Dra. María Inés Barría, investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián, lideró desde 2014 el desarrollo de la vacuna para la enfermedad, que había demostrado exitosos resultados en animales.

María Inés Barría trabajando en la vacuna contra el hantavirus. Foto: X

El equipo de científicos chilenos hicieron toda la caracterización de los anticuerpos monoclonales in vitro en laboratorio y fueron enviados al Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos, para que se pudiera probar su eficacia en un laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4).

Tras los alentadores resutados, se publicaron en 2018 en la revista Science Translational Medicine.

“Nos dieron la portada, porque fuimos los primeros en demostrar este potencial, de que se podían generar estos anticuerpos de pacientes sobrevivientes y que funcionaba“, relató la investigadora.

Características citoarquitectónicas de una muestra de ganglio linfático extraída de un paciente con sospecha de hantavirus. Foto: REUTERS

Años más tarde, avanzaron a modelos animales y en 2021 publicaron otro estudio en Emerging Infectious Diseases que demostró que los anticuerpos funcionan en hámsteres sirios, que tienen características anatómicas, fisiológicas y genéticas notablemente similares a las humanas.

“Dentro de estos estudios pudimos demostrar que uno de los anticuerpos monoclonales logra la eliminación completa del virus en los pulmones, lo que es clave para avanzar hacia los estudios clínicos“, explicó Barría.

El prometedor tratamiento que podría salvar miles de vidas en la región

El tratamiento de los científicos consistió en infectar con dosis letales de hantavirus a los hámsteres, luego les inyectaron los anticuerpos al tercer día y todos sobrevivieron.

Ratas, ratones, hantavirus. Foto: Freepik.

La vacuna es terapéutica, es decir, se inyecta una vez contraída la infección, pero estos resultados “nos indican que estos anticuerpos también sirven como una profilaxis”, es decir, para prevenir, controlar o limitar el virus, como las vacunas del coronavirus.

Estos resultados les permitieron que la Administración de Alimentos y Medicamentos le diera a uno de los anticuerpos el estatus de “droga huérfana”, denominado así por ser desarrollado para tratar una enfermedad rara, con pocos casos, como ocurre con el hantavirus.

Por qué el financiamiento económico frena este avance científico en Chile

Después de esos importantes logros, la pandemia retrasó el desarrollo de la vacuna, ya que los científicos alrededor del mundo se dedicaron a encontrar una solución para ese virus.

Vacuna Foto: Ministerio de Salud

Los altos costos hicieron que no se pudieran avanzar en el país trasandino. Sin embargo, la investigación se retomó y se esta trabajando con laboratorios en EE.UU. y Alemania.