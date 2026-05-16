Hombre haciendo ejercicio. Fuente: Gronk

El equilibrio corporal es una de las capacidades que más se deteriora con la edad, aunque pocas veces ocupa un lugar central en las rutinas de ejercicio. Sin embargo, especialistas advierten que trabajar esta habilidad resulta clave para mantener la movilidad y la independencia a partir de los 60 años.

Entre las opciones más accesibles, los llamados toques de punta diagonales, o toe taps de pie, aparecen como una alternativa eficaz y sin necesidad de equipamiento. Se trata de un movimiento simple que combina coordinación, fuerza y estabilidad, con foco en el control del propio cuerpo.

Cómo hacer correctamente los toques de punta diagonales

El ejercicio consiste en ubicarse con los pies separados a la altura de los hombros y las rodillas levemente flexionadas. Desde esa posición, se desciende una mano hacia el pie contrario, manteniendo la espalda recta y el movimiento controlado.

Al regresar a la postura inicial, se alterna el lado. Este gesto activa grupos musculares clave como pantorrillas, zona lumbar e isquiotibiales, además de involucrar el llamado “core”, fundamental para sostener el equilibrio.

Es fundamental mantener una vida activa en cuanto a los ejercicios a medida que se avanza en edad. Foto: Unsplash.

De acuerdo con el fisioterapeuta Joseph Davis, de Banner Health, el entrenamiento del equilibrio tiene efectos directos en la vida cotidiana. “Es esencial para caminar, agacharse o realizar tareas básicas sin asistencia”, sostiene el especialista.

El punto fuerte de este ejercicio radica en que obliga al cuerpo a ajustar su centro de gravedad. Al cruzar brazo y pierna, se genera un desafío controlado que estimula a los músculos estabilizadores y mejora la respuesta ante pequeños desequilibrios.

No es necesario llegar hasta el pie si la flexibilidad no alcanza. Lo recomendable es bajar hasta donde resulte cómodo, sin forzar. La constancia es más importante que la profundidad del movimiento.

Beneficios para la vida diaria después de los 60 años

Con la práctica, el cuerpo desarrolla memoria muscular y logra responder mejor ante superficies inestables o situaciones imprevistas, como tropezones en la vía pública o cambios de terreno.

Además, el trabajo regular sobre el equilibrio contribuye a reducir el miedo a caerse, una de las principales limitaciones en adultos mayores. Ganar confianza en los movimientos cotidianos también impacta en la calidad de vida.

Cómo hacer un toque de pie diagonal Foto: shutterstock

Para quienes recién comienzan, los expertos sugieren ejercicios simples como sostener una postura inestable durante 30 segundos sin apoyo, siempre en un entorno seguro.

A la hora de entrenar en casa, la prevención es central. Es clave liberar el espacio de obstáculos, asegurarse de tener buena iluminación y contar con un punto de apoyo cercano, como una silla firme.

En casos donde existen antecedentes de caídas o inestabilidad frecuente, los especialistas recomiendan consultar con un profesional de la salud antes de iniciar una rutina. Adaptar los ejercicios a cada condición es fundamental para evitar lesiones.

Paso a paso: cómo hacer toe taps

Este ejercicio es una opción simple y efectiva para trabajar el equilibrio y la coordinación sin necesidad de equipamiento. Bien ejecutado, ayuda a activar distintos grupos musculares y a mejorar la estabilidad en los movimientos cotidianos, especialmente en adultos mayores.