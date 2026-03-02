Actividad física; ejercicios; longevidad. Foto: X/Grok.

La longevidad se consolidó como el máximo símbolo de estatus entre las personas más ricas del mundo, impulsado por la industria global de salud personalizada y tecnología antiedad, que redefinen el concepto de lujo. Según la revista Forbes, invertir en prolongar la vida no es solamente una cuestión médica, sino un indicador de exclusividad, ya que no todos pueden costearse los servicios de salud avanzados para mantener la vitalidad, el control sobre su patrimonio e incluso la influencia en la sociedad.

En ese mismo sentido, Forbes indica que este fenómeno profundiza la brecha entre quienes acceden a años de vida extra y quienes dependen de servicios básicos de salud. De hecho, el sector de la longevidad y la vida saludable crece gracias a que multimillonarios y gigantes tecnológicos como Jeff Bezos, Peter Thiel, Sam Altman y Bryan Johnson, invierten en investigaciones y clínicas de lujo. Empresas como Calico Labs, Insilico Medicine y SENS Research Foundation desarrollan terapias antiedad y soluciones innovadoras contra enfermedades relacionadas con la edad, mientras clínicas como Fountain Life ofrecen diagnósticos genéticos complejos, programas médicos exclusivos y tratamientos personalizados, consolidando la longevidad como un lujo global al alcance de pocos.

La industria combina biotecnología, dispositivos portátiles, nutrición optimizada y sistemas de monitoreo continuo, creando un ecosistema conocido como AgeTech. Clínicas de élite funcionan como hoteles cinco estrellas para la salud, con colchones inteligentes, cámaras hiperbáricas, crioterapia y entornos diseñados para optimizar la regeneración.

Debate ético y moral sobre la prolongación de la vida: ¿vivir más impacta en la desigualdad?

Según indicó Forbes, el avance de la tecnología abocada al bienestar general y la prolongación de la vida plantea dilemas éticos, que refuerza la desigualdad y puede aislar socialmente a quienes solo pueden acceder a estos costosos tratamientos para “comprar” años adicionales.

El verdadero desafío de este nuevo lujo será garantizar que vivir más tiempo implique también vivir con sentido y autonomía, y no se convierta en un privilegio solitario limitado a quienes pueden costearlo.

En este sentido, la revista plantea que, aunque se proyecta que para 2050 casi 2.000 millones de personas podrían beneficiarse de soluciones de prolongación de la vida, la prioridad será que los años extra sean realmente valiosos y no solo medidos en cantidad.