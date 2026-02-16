Elon Musk y una fortuna sin precedentes. Foto: Reuters/Mike Segar.

Nadie desconoce el caudal financiero con el que cuenta el magnate Elon Musk, dueño de exitosas empresas que operan alrededor del mundo. Pero en esta oportunidad, a raíz de la última actualización del patrimonio con el que cuenta, realizado por la prestigiosa revista Forbes, se puede hacer una comparativa del alcance de esa fortuna traducida en los bienes que Musk podría comprar, si quisiera.

Hay que tener presente que el capital que reúne el fundador de Tesla y SpaceX equivale a varios activos inmobiliarios estatales, incluso otros bienes, lo que refleja el caudal con el que cuenta.

Elon Musk y su enorme fortuna. Foto: Reuters.

El patrimonio de Elon Musk

Traducido en números, la fortuna de Elon Musk asciende estimadamente a 849.000.000.000 (849 mil millones) de dólares, según la última actualización de Forbes.

En términos nominales, el informe de Forbes señala que la multimillonaria fortuna de Musk duplica a la de otros referentes tecnológicos como Larry Page, cofundador de Alphabet y quien sería el segundo multimillonario más rico.

Sabiendo esto, surge la duda sobre qué cosas (o no solo cosas) podría comprar Musk con su fortuna. Una breve lista daría cuenta y dimensionaría el exorbitante número del patrimonio que maneja:

Por ejemplo, podría comprar el total de las propiedades residenciales del condado de San Diego, uno de los mercados inmobiliarios más exclusivos de Estados Unidos. O también podría hacer lo propio con el Estado de Hawái, donde hay poco más de 570.700 viviendas, y la fortuna de Musk alcanzaría para comprarlas todas.

Hawái sería uno de los lugares que podría comprar Elon Musk con su fortuna. Foto: Unsplash.

Si quisiera adquirir autos, el patrimonio le alcanzaría para comprar la totalidad de los autos nuevos que se venden en Estados Unidos durante un año .

También se puede comparar su patrimonio con el Producto Bruto Interno (PBI) de uno de los principales países del mundo como es Suiza. En ese sentido, el PBI de la nación helvética ronda los 900 mil millones de dólares anuales, apenas por encima de la fortuna con la que cuenta el magnate. Pero, a su vez, supera los PBI de otros países desarrollados, como Bélgica (716 mil millones), Suecia (662 mil millones) y Nueva Zelanda (263 mil millones).

A Elon Musk casi le alcanzaría su fortuna para igualar todo el PBI de Suiza. Foto: Unsplash.

Las petroleras estadounidenses también entran en la lista de lo que podría comprar Musk si quisiera. Estimaciones señalan que las tres mayores compañías petroleras de EE.UU., ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips, sumadas entre sí, serían alcanzables si las deseara adquirir.

Elon Musk podría comprar las principales petroleras de los Estados Unidos. Foto: Proactive Investors