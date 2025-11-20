Con menos de 600 habitantes y un solo hotel: el pueblo más lindo del mundo, según Forbes

Se trata de una aldea inglesa con jardines perfectos, casas de piedra y mucha tranquilidad. Por qué se encuentra en el puesto número uno.

Bibury, Inglaterra Foto: https://www.expedia.com.ar/

Las aldeas y pueblitos perdidos por el mundo son los más interesantes. Muchos de ellos tienen jardines largos y verdes, calles adoquinadas y casitas bajas y coloniales. Por eso, Forbes hizo un ranking para posicionar a los destinos más bellos del planeta. ¿El ganador? Tiene solamente 600 vecinos pero su tranquilidad contrasta con la llegada de miles de turistas cada semana.

Estábamos hablando de Birbury, en pleno corazón de los Cotswolds, a solo 120 kilómetros al oeste de Londres. Con menos de 600 habitantes, un solo hotel y calles cubiertas de historia, fue nombrada recientemente por la revista Forbes como el pueblo más lindo del mundo, en colaboración con la agencia de viajes Unforgettable Travel Company.

Bibury, Inglaterra Foto: https://www.expedia.com.ar/

Ubicado en el condado de Gloucestershire, Bibury forma parte de una zona protegida como Área de Excepcional Belleza Natural. Se destaca de un paisaje sacado de un cuento o de una serie inglesa, ya que cuenta con casitas color miel, tejados cubiertos de musgo, jardines verdes y prolijos y un río que serpentea en silencio entre sauces y praderas.

El pintoresco río Coln, afluente del Támesis, cruza el pueblo de punta a punta, sumando aún más encanto a un lugar donde cada rincón parece diseñado para una pintura. El célebre escritor y diseñador William Morris ya lo había dicho en el siglo XIX: “Es el pueblo más encantador de Inglaterra”. Más de cien años después, esa afirmación no ha perdido vigencia.

Bibury, Inglaterra Foto: https://www.expedia.com.ar/

Las calles adoquinadas y el ritmo de vida rural, hacen que Bibury se convierta en un verdadero refugio para quienes buscan un lugar rodeado de paz y tranquilidad. Un dato curioso: alrededor de 20.000 turistas pueden llegar en un solo fin de semana, y unos 50 colectivos recorren sus calles para fotografiar su rincón más famoso.

Arlington Row, el rincón más fotografiado

El ícono indiscutido de Bibury es Arlington Row, una hilera de casas construidas en 1380 como almacenes de lana y transformadas en viviendas de tejedores en el siglo XVII. Este conjunto arquitectónico es hoy Patrimonio Nacional del Reino Unido y uno de los puntos más compartidos en redes sociales por viajeros que buscan capturar el “verdadero encanto inglés”.

Bibury, Inglaterra Foto: https://www.expedia.com.ar/

A pesar de su fama, el crecimiento del turismo masivo no pasa desapercibido entre los locales. “Tenemos un lugar tan hermoso que queremos compartirlo, pero el nivel de turismo lo ha vuelto completamente desagradable”, declaró un vecino al diario The Guardian.

Por otro lado, a orillas de el rio se encuentra The Swan, el único hotel de Bibury, con una fachada blanca con el clásico cartel azul del cisne es una imagen recurrente en postales y redes. El hotel cuenta con 22 habitaciones, distribuidas entre la casona principal y suites con jardín, además de un restaurante de cocina local y una encantadora terraza floral donde se sirve el tradicional afternoon tea.

Bibury, Inglaterra Foto: https://www.expedia.com.ar/

Cuales son los otros pueblos que lideran el ranking de Forbes

El informe de Forbes analizó 50 pueblos rurales de todo el mundo, considerando belleza natural, historia, conservación y atractivo turístico. Europa lideró ampliamente el ranking, ocupando ocho de los diez primeros lugares.