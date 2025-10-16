Lamine Yamal se metió en el Top 10 de los futbolistas mejor pagados del mundo: quién lidera la lista y dónde quedó Lionel Messi

La revista Forbes indicó que, en conjunto, los diez jugadores ganarán unos 808 millones de euros durante la temporada 2025-2026.

Lamine Yamal con el premio Kopa. Foto: REUTERS

La revista Forbes lanzó la lista de los futbolistas mejor pagados del mundo en 2025, con la irrupción de Lamine Yamal, quien a sus 18 años se metió en el Top 10, con una recaudación anual de 37 millones de euros.

La lista del medio especializado en el mundo de los negocios y las finanzas la lidera una vez más Cristiano Ronaldo, con 239 millones de euros.

Cristiano Ronaldo encabeza la lista de Forbes. Foto: REUTERS

El astro portugués, que lidera el ranking desde 2019, volvió a la cima en 2025 gracias a su contrato con el Al Nassr de Arabia Saudita hasta 2027. De todas maneras, CR7 recibió 24 millones menos que en 2024.

Solamente el boxeador estadounidense Floyd Mayweather superó las cifras de Cristiano en una lista Forbes, con 256 millones en 2015 y 243 en 2018.

La irrupción de Lamine Yamal

La novedad del ranking está en Lamine Yamal, el más joven del elenco, con 28 millones de euros percibidos desde el Barcelona y 8,5 por sus patrocinadores.

Este crecimiento también se debe a las redes sociales: durante el último año, la joya española incrementó su audiencia en las plataformas hasta alcanzar casi 77 millones de seguidores.

Lamine Yamal. Foto: Instagram @lamineyamal

En esa línea, en 97 publicaciones rastreadas por Two Circles, Yamal promedió más de 33 millones de vistas e interacciones.

Lista Forbes: en qué puesto está Lionel Messi y cómo sigue el ranking

Lionel Messi ocupa el segundo en la clasificación sólo por detrás de Cristiano, con 111 millones de euros. A sus 38 años. Como dato curioso, el ocho veces ganador del Balón de Oro posee ingresos más altos por sus patrocinadores (60 millones) que por el fútbol (51 millones).

El podio lo completa el francés Karim Benzema, hoy en el Al-Ittihad de Arabia Saudita, con ingresos por 89 millones de euros.

Lionel Messi en Inter Miami Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

En tanto, el Top 10 de Forbes quedó conformado de la siguiente manera:

Cristiano Ronaldo (Al Nassr): 239 millones de euros Lionel Messi (Inter Miami): 111 millones. Karim Benzema (Al-Ittihad): 89 millones. Kylian Mbappé (Real Madrid): 81 millones. Erling Haaland (Manchester City): 68 millones. Vinicius Jr (Real Madrid): 51 millones. Mohamed Salah (Liverpool): 47 millones. Sadio Mané (Al Nassr): 46 millones. Jude Bellingham (Real Madrid): 37 millones. Lamine Yamal (Barcelona): 37 millones.

En conjunto, la revista estima que los diez jugadores de fútbol mejor pagados del mundo ganarán unos 808 millones de euros durante la campaña 2025-2026. De todas maneras, el top bajó colectivamente casi un 4% desde la 2024-2025, en gran parte porque el brasileño Neymar Jr, el número 3 en la lista del año pasado (94 millones), cayó completamente del ránking tras su vuelta al Santos.

LaLiga de España es la mejor representada, con cuatro jugadores (Mbappé, Bellingham, Vinicius y Lamine), seguida de la Saudi Pro League de Arabia Saudita con tres (Ronaldo, Benzema y Sadio Mané), y de la Premier League con dos, entre Haaland y Mohamed Salah. Messi sigue siendo el único representante de la MLS.

Además, cinco de los diez futbolistas mejor pagados tienen 29 años o menos (la mayor proporción del ranking desde 2020) y la edad promedio de la lista se situó ligeramente por debajo de los 30 años, su nivel más bajo en cinco años gracias a la aparición de Yamal (18) y Bellingham (22).