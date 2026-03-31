Ni hervida, ni salteada: la mejor manera de cocinar la acelga sin que pierda sus nutrientes esenciales
Se puede utilizar en tartas, budines salados, jugos verdes e incluso en sopas. Para aprovechar al máximo sus propiedades, es fundamental prestarle atención a su forma de cocción.
La acelga es una de las verduras más consumidas por su versatilidad y porque además es rica en hierro, vitamina K, fibra y antioxidantes. Sin embargo, hay una forma especial para cocinarla y que no pierda sus propiedades nutritivas.
Esta verdura es muy versátil ya que se puede utilizar en tartas, budines salados, jugos verdes e incluso en sopas. Para aprovechar al máximo sus propiedades, es fundamental prestarle atención a su forma de cocción. La mejor opción es cocinarla al vapor.
Por qué es ideal cocinar la acelga al vapor
Cuando la acelga hierve pierde gran parte de sus minerales y vitaminas. Además, saltearlas a temperaturas muy elevadas y con mucho aceite, sus antioxidantes pueden degradarse y transformarse en un alimento pesado y calórico.
En ese sentido, cocinar al vapor permite que las hojas y los tallos de la acelga se cocinen lento y conserven su textura, color y sabor, y sin perder los nutrientes.
Paso a paso para cocinar la acelga al vapor
- Lavar a fondo las hojas y los tallos.
- Cortar la acelga en pedazos grandes. Para darle más cocción a los tallos, pueden ir en otra fuente.
- Colocar los trozos en un colador sobre una olla con agua hirviendo.
- Tapar y dejar que se cocine entre 5 y 8 minutos, dependiendo de la textura a elección.
Los beneficios de cocinar la acelga al vapor
- Conserva sus nutrientes: cocinar la acelga al vapor evita que se pierdan las vitaminas hidrosolubles como la C, K y algunas del complejo B, que se pierden al hervir.
- Mantiene su color y textura: la acelga cocinada al vapor conserva su color verde, lo que le da una mejor presentación y sabor.
- Digestión más liviana: la acelga al vapor más suave y fácil de digerir, sin ser tan fibrosa como cruda ni tan blanda como hervida.
- Acompañamiento para distintos platos: la acelga al vapor se puede utilizar en ensaladas, tartas, cualquier tipo de relleno y con cualquier condimento.
Además, la acelga cocinada al vapor contiene:
- Vitamina K: altísimo contenido (más del 300% del valor diario recomendado).
- Vitamina A: en forma de betacarotenos.
- Vitamina C.
- Ácido fólico (B9).
- Magnesio.
- Hierro.
- Potasio.
- Calcio.