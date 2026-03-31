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Por Canal 26
martes, 31 de marzo de 2026, 16:39
Acelga. Foto: Freepik.
Acelga. Foto: Freepik.

La acelga es una de las verduras más consumidas por su versatilidad y porque además es rica en hierro, vitamina K, fibra y antioxidantes. Sin embargo, hay una forma especial para cocinarla y que no pierda sus propiedades nutritivas.

Esta verdura es muy versátil ya que se puede utilizar en tartas, budines salados, jugos verdes e incluso en sopas. Para aprovechar al máximo sus propiedades, es fundamental prestarle atención a su forma de cocción. La mejor opción es cocinarla al vapor.

Por qué es ideal cocinar la acelga al vapor

Cuando la acelga hierve pierde gran parte de sus minerales y vitaminas. Además, saltearlas a temperaturas muy elevadas y con mucho aceite, sus antioxidantes pueden degradarse y transformarse en un alimento pesado y calórico.

Una receta simple y económica, para resolver en pocos pasos. Foto: Imagen creada con Gemini IA

En ese sentido, cocinar al vapor permite que las hojas y los tallos de la acelga se cocinen lento y conserven su textura, color y sabor, y sin perder los nutrientes.

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Paso a paso para cocinar la acelga al vapor

  1. Lavar a fondo las hojas y los tallos.
  2. Cortar la acelga en pedazos grandes. Para darle más cocción a los tallos, pueden ir en otra fuente.
  3. Colocar los trozos en un colador sobre una olla con agua hirviendo.
  4. Tapar y dejar que se cocine entre 5 y 8 minutos, dependiendo de la textura a elección.

Los beneficios de cocinar la acelga al vapor

  • Conserva sus nutrientes: cocinar la acelga al vapor evita que se pierdan las vitaminas hidrosolubles como la C, K y algunas del complejo B, que se pierden al hervir.
  • Mantiene su color y textura: la acelga cocinada al vapor conserva su color verde, lo que le da una mejor presentación y sabor.
  • Digestión más liviana: la acelga al vapor más suave y fácil de digerir, sin ser tan fibrosa como cruda ni tan blanda como hervida.
  • Acompañamiento para distintos platos: la acelga al vapor se puede utilizar en ensaladas, tartas, cualquier tipo de relleno y con cualquier condimento.

Una receta económica y muy rica Foto: Imagen creada con Gemini IA

Además, la acelga cocinada al vapor contiene:

  • Vitamina K: altísimo contenido (más del 300% del valor diario recomendado).
  • Vitamina A: en forma de betacarotenos.
  • Vitamina C.
  • Ácido fólico (B9).
  • Magnesio.
  • Hierro.
  • Potasio.
  • Calcio.