Pedro Lambertini, chef. Foto: Instagram @pedrolambertini

El chef Pedro Lambertini volvió a poner sobre la mesa un debate clave sobre alimentación y educación. Con una mirada crítica y pedagógica, sostuvo que la cocina y la nutrición deberían formar parte de los contenidos básicos desde edades tempranas, no solo como una herramienta para comer mejor, sino también como un camino hacia una relación más consciente con los alimentos.

“Deberían enseñar nutrición y cocina en las escuelas”, señaló el reconocido cocinero e influencer culinario durante su participación en Mirá Quién Vino, el programa que se emite por Futurock. Allí, reflexionó sobre hábitos alimentarios, acceso a la información y el rol de la escuela en la formación integral.

Pedro Lambertini afirmó que "deberían enseñar nutrición y cocina en las escuelas”. Video: X @futurockOk

“Debería haber cursos para que las personas se puedan autoabastecerse”: la reflexión del chef Pedro Lambertini

En esa misma línea, Lambertini agregó que “debería haber cursos para que las personas se puedan autoabastecerse”, y subrayó la necesidad de recuperar saberes básicos vinculados a la producción y preparación de alimentos.

Durante la charla, planteó que aprender a cultivar, conservar y cocinar lo propio no solo fortalece la autonomía individual, sino que también permite tomar decisiones más saludables y sustentables en un contexto atravesado por el consumo de ultraprocesados y la desconexión con el origen de lo que comemos.

La receta de Pedro Lambertini: ingredientes para hacer galletas de avena, coco, chocolate blanco y nueces

260 g de harina 0000

1 cdita de polvo de hornear

1 cdita de bicarbonato de sodio

200 g de manteca

200 g de azúcar rubio

215 g de azúcar

3 cdas de leche

2 huevos grandes

200 g de avena arrollada fina

60 g de coco rallado

300 g de chocolate blanco picado

1 1/3 tz de nueces

Las cookies del chef Pedro Lambertini. Foto: Instagram @pedrolambertini

Paso a paso: cómo cocinar galletas de avena, coco, chocolate blanco y nueces