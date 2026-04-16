Pedro Lambertini, chef: “Deberían enseñar nutrición y cocina en las escuelas”
El reconocido cocinero e influencer culinario reflexionó sobre hábitos alimentarios, acceso a la información y el rol de la escuela en la formación integral.
El chef Pedro Lambertini volvió a poner sobre la mesa un debate clave sobre alimentación y educación. Con una mirada crítica y pedagógica, sostuvo que la cocina y la nutrición deberían formar parte de los contenidos básicos desde edades tempranas, no solo como una herramienta para comer mejor, sino también como un camino hacia una relación más consciente con los alimentos.
“Deberían enseñar nutrición y cocina en las escuelas”, señaló el reconocido cocinero e influencer culinario durante su participación en Mirá Quién Vino, el programa que se emite por Futurock. Allí, reflexionó sobre hábitos alimentarios, acceso a la información y el rol de la escuela en la formación integral.
“Debería haber cursos para que las personas se puedan autoabastecerse”: la reflexión del chef Pedro Lambertini
En esa misma línea, Lambertini agregó que “debería haber cursos para que las personas se puedan autoabastecerse”, y subrayó la necesidad de recuperar saberes básicos vinculados a la producción y preparación de alimentos.
Durante la charla, planteó que aprender a cultivar, conservar y cocinar lo propio no solo fortalece la autonomía individual, sino que también permite tomar decisiones más saludables y sustentables en un contexto atravesado por el consumo de ultraprocesados y la desconexión con el origen de lo que comemos.
La receta de Pedro Lambertini: ingredientes para hacer galletas de avena, coco, chocolate blanco y nueces
- 260 g de harina 0000
- 1 cdita de polvo de hornear
- 1 cdita de bicarbonato de sodio
- 200 g de manteca
- 200 g de azúcar rubio
- 215 g de azúcar
- 3 cdas de leche
- 2 huevos grandes
- 200 g de avena arrollada fina
- 60 g de coco rallado
- 300 g de chocolate blanco picado
- 1 1/3 tz de nueces
Paso a paso: cómo cocinar galletas de avena, coco, chocolate blanco y nueces
- Batir la manteca con el azúcar y agregar los huevos.
- Mezclar todos los ingredientes secos e incorporar al batido junto con la leche.
- Agregar el chocolate blanco y las nueces. Formar la masa.
- Tomar porciones de 60 g, hacer bolitas, colocarlas en una placa, aplastarlas y hornear durante 25-30 minutos.
- Transferir a una rejilla para enfriar y servir.