Desayuno y colesterol: los alimentos que perjudican y los que protegen tu corazón. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

El desayuno, muchas veces subestimado, cumple un rol clave en la salud del corazón. Más allá de aportar energía para iniciar la jornada, lo que se consume en esta primera comida puede influir directamente en los niveles de colesterol y, en consecuencia, en el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Y es que la evidencia científica es contundente: un metaanálisis internacional que analizó datos de casi 2,4 millones de personas determinó que quienes desayunan de manera regular presentan menor riesgo de obesidad, hipertensión y eventos cardíacos. Sin embargo, no se trata solo de desayunar, sino de hacerlo bien.

Lo que se consume en esta primera comida puede influir directamente en los niveles de colesterol. Foto: Unsplash.

El punto no es únicamente comer a la mañana, sino la calidad de lo que se elige. Según el especialistas, iniciar el día con alimentos ricos en fibra y grasas saludables ayuda a estabilizar el metabolismo y evita picos de glucosa que afectan negativamente al organismo.

El colesterol empieza en el plato

El colesterol LDL —conocido como “malo”— es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, ya que favorece la acumulación de placas en las arterias. En contrapartida, el colesterol HDL ayuda a eliminar ese exceso y protege el sistema circulatorio.

La elección del desayuno puede influir directamente en este equilibrio. De acuerdo con la Fundación Española del Corazón, saltarse esta comida o consumir productos ultraprocesados se asocia con niveles más altos de colesterol y mayor riesgo cardíaco. Por el contrario, incorporar alimentos ricos en fibra, antioxidantes y grasas insaturadas puede ayudar a reducir el LDL y mejorar la salud arterial.

La elección del desayuno puede influir directamente en el equilibrio del colesterol bueno y "malo". Foto: Unsplash.

Los desayunos que conviene evitar para cuidar la salud cardiovascular

No todo lo que parece práctico o rico es saludable. Muchos desayunos habituales pueden jugar en contra del corazón:

Cereales azucarados: altos en azúcar y pobres en fibra, elevan el colesterol LDL y los triglicéridos.

Sándwiches con carnes procesadas: combinan grasas saturadas, sodio y aditivos que aumentan el riesgo cardiovascular.

Desayunos fritos o muy grasos: como el clásico desayuno inglés, cargado de grasas y sodio.

Bollería industrial: rica en harinas refinadas y grasas trans, perjudica el perfil lipídico.

Jugos de fruta: aunque parecen saludables, carecen de fibra y generan picos de glucosa.

Estos alimentos, consumidos con frecuencia, pueden contribuir a un deterioro progresivo de la salud cardiovascular.

Los “sí”: qué desayunar para bajar el colesterol

En contraposición, existen opciones que ayudan a cuidar el corazón y mejorar los niveles de colesterol:

Avena: rica en betaglucanos, una fibra que reduce la absorción de colesterol.

Pan integral con palta o salmón: aporta grasas saludables y omega-3.

Huevos con verduras: fuente de proteínas y antioxidantes, si se evitan las frituras.

Yogur natural con frutas y semillas: combina probióticos, fibra y grasas beneficiosas.

Fruta entera: aporta fibra y evita los picos de azúcar en sangre.

La clave está en priorizar alimentos frescos y naturales, con buen aporte de nutrientes.

En un contexto donde las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las principales causas de muerte a nivel mundial, el desayuno se posiciona como una herramienta simple pero poderosa. Foto: Unsplash.

Los especialistas coinciden en que pequeños cambios pueden generar grandes beneficios a largo plazo. Sustituir manteca por aceite de oliva, sumar frutos secos o semillas y reducir el consumo de ultraprocesados son pasos fundamentales.

Además, incorporar variedad, como legumbres, chía o preparaciones caseras, puede mejorar la adherencia a hábitos saludables. Porque, como coinciden los especialistas, el cuidado del corazón empieza desde la primera comida del día.