Frutas y verduras, cambios de hábitos

Rico en vitaminas, fibra y antioxidantes, el durazno se presenta como la alternativa ideal para aquellas personas que buscan una alimentación saludable y baja en calorías.

Originario de China, el durazno ha sido considerado un símbolo de longevidad e inmortalidad. Esta fruta de estación representa además un excelente aliado para reforzar el sistema inmunológico y combatir el estreñimiento.

Durazno. Foto Unsplash

Este alimento destaca no solo por su sabor, sino también por su adaptabilidad en diversas recetas ya que es un ingrediente versátil que se utiliza en ensaladas, postres, mermeladas y jugos.

¿Cuáles son los beneficios del durazno?

El durazno tiene vitamina A, B1, B2 y vitamina C. Su alto contenido en fibra además facilita la digestión y contribuye a prevenir problemas de estreñimiento.

Es rico en potasio y tiene bajo contenido de sodio. Sus cantidades significativas de vitamina A favorecen la salud dental, de los tejidos y de los huesos, además de ayudar a prevenir la aparición de problemas en los ojos.