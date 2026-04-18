Dormir sin almohada: beneficios, riesgos y qué dicen los expertos sobre la salud ocular. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Dormir sin almohada es una tendencia que gana interés en el ámbito de la salud, especialmente por su posible impacto en la presión intraocular y en la prevención de dolores cervicales. Sin embargo, especialistas advierten que no existe una solución universal y que la elección depende de la postura y las condiciones individuales de cada persona.

De acuerdo con un estudio del British Journal of Ophthalmology, la altura de la cabeza durante el descanso puede influir directamente en la presión intraocular, un factor clave en enfermedades como el glaucoma. La investigación reveló que dormir con dos almohadas puede aumentar esta presión, mientras que hacerlo sin elevación podría reducirla.

La forma en que las personas descansan durante la noche no solo influye en la calidad del sueño, sino también en distintos aspectos de la salud. Foto: Freepik

El médico William Lu explicó: “Esto pone de manifiesto cómo algo tan simple como la postura al dormir puede influir en la presión intraocular en personas con glaucoma”. Aun así, el especialista aclaró que las almohadas no son perjudiciales por sí mismas, sino que su diseño y altura son determinantes.

Por otro lado, la experta Saema Tahir señaló que la evidencia aún es limitada y que, en algunos casos, elevar la cabecera de la cama podría ser una alternativa más efectiva que eliminar la almohada.

¿Es bueno dormir sin almohada?

Dormir sin almohada puede ser beneficioso en ciertos casos, especialmente para quienes duermen boca arriba y buscan reducir puntos de presión. Sin embargo, no es recomendable para personas que duermen de lado, ya que necesitan soporte cervical para mantener una correcta alineación.

Dormir sin almohada, según algunos estudios recientes, podría contribuir a disminuir la presión dentro del ojo y proteger el nervio óptico. Foto: Grok AI.

“Sin almohada, el cuello puede inclinarse hacia abajo y provocar tensión con el tiempo”, advirtió Lu. En esa línea, Tahir agregó: “Para muchas personas, especialmente quienes duermen de lado, prescindir de la almohada puede empeorar la calidad del sueño”.

Riesgos de dormir sin almohada

Dolor cervical y rigidez muscular.

Mala alineación de la columna.

Molestias en hombros y brazos.

Empeoramiento del descanso en personas con ronquidos.

Además, el uso de almohadas muy altas también puede ser perjudicial, ya que genera una posición forzada que incrementa la presión sobre el cuello y los ojos.

El uso adecuado de la almohada contribuye a mantener una posición neutra de la cabeza y el cuello, lo que ayuda a prevenir tensiones musculares y rigidez al despertar. Foto: Copilot AI por Canal 26

Recomendaciones para dormir mejor

Los especialistas coinciden en que la clave está en la personalización. Elegir una almohada adecuada o decidir prescindir de ella debe basarse en la postura al dormir y en las necesidades físicas de cada individuo.

En particular, quienes padecen glaucoma o presentan factores de riesgo deben consultar con profesionales para encontrar la mejor postura posible, evitando elevaciones excesivas y posiciones que afecten la circulación.

En conclusión, dormir sin almohada puede ofrecer beneficios en determinados contextos, pero también implica riesgos si no se adapta correctamente. Evaluar los hábitos de sueño y realizar pequeños ajustes puede marcar una diferencia significativa en la salud ocular y cervical.