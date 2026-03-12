Glaucoma.

El glaucoma, cuyo jornada a nivel mundial se conmemora cada 12 de marzo, es una enfermedad del nervio óptico en la cual perdemos fibras nerviosas y que puede llegar a la ceguera.

El factor de riesgo asociado más frecuentemente es la presión intraocular elevada. Y el tratamiento se basa en disminuir esta presión elevada a cifras que no sigan dañando al nervio óptico, para así frenar la pérdida visual.

Ante esto, el Dr. Jorge Alejo Peyret (MN 67724), oftalmólogo del Hospital Durand y Fundador de la Asociación Argentina de Glaucoma (ASAG), dejó definiciones de los mitos y verdades de una enfermedad que podría causar daños irreparables.

Como se manifiesta

El 85 a 90% de los pacientes con glaucoma no presentan síntomas. Su diagnóstico se realiza en una consulta con el oftalmólogo por alguna otra causa. Hay personas que consultan por pérdida de visión, pero cuando esta pérdida es secundaria al glaucoma, llegamos muy tarde a su diagnóstico.

Lo que nosotros podemos hacer es prevenir la pérdida de visión, prevenir la muerte de las fibras del nervio óptico. Y lo mejor es con un diagnostico precoz. Por eso es fundamental consultar al oculista ante el mínimo cambio o defecto de visión.

Cataratas; glaucoma; lentes. Foto: Freepik.

Cuáles son los grupos de riesgo

El glaucoma puede afectar a cualquiera en cualquier edad. Existe el glaucoma congénito, por suerte poco frecuente, y que los pediatras derivan al oftalmólogo en presencia de los signos de alerta. Lo frecuente del glaucoma es en personas mayores de 45 a 50 años.

Por suerte es la edad de la presbicia y necesitamos al oftalmólogo para la indicación de las lentes correctoras. En esa consulta se hará un examen completo y se podrá descartar la necesidad de mayores estudios. Si fuera necesario el médico estudiara al paciente para reconocer cuanto afectó la presión intraocular alta al nervio e indicar el tratamiento adecuado.

¿Cómo se puede prevenir y/o diagnosticar a tiempo?

Es fundamental la consulta con el médico oftalmólogo. Aprovechemos la necesidad de corregir la presbicia y vayamos al oculista. Los familiares de pacientes con glaucoma, los miopes, los mayores de 45 años están más predispuestos y son quienes deberían realizar consultas con cierta frecuencia para prevenirlo.

El diagnostico se comienza a realizar en la consulta básica oftalmológica, midiendo la presión intraocular, viendo al nervio óptico por medio del fondo de ojo. Y si fuera necesario, debemos realizar estudios para conocer el estado del nervio óptico. Estudios estructurales y conocer como esta ese nervio, fondo de ojo, foto del fondo de ojo, tomografía óptica del nervio (se realiza en el consultorio oftalmológico). Y el estudio funcional del nervio mediante el campo visual. Todos estudios no invasivos, indoloros y rápidos que nos aportan datos suficientes para tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas.

Gotas para los ojos. Foto: Freepik.

Cuál es el tratamiento y cómo se trata la enfermedad

Como habíamos dicho, el tratamiento se basa en disminuir la presión intraocular elevada. Actualmente contamos con un variedad importante de medicaciones tópicas, o sea en gotas, para esto. Se colocan 1 o 2 veces al día. Se pueden asociar y algunas ya vienen combinadas en el mismo frasco. Y, si fuera necesario, podemos realizar procedimientos con láser de manera segura y muy poco invasiva. Y la cirugía también tiene su lugar en glaucomas más avanzados o más agresivos que necesitan una baja de presión más importante.

Campaña nacional 2026

Este viernes 13 de marzo, más de 130 centros de salud en todo el país ofrecerán controles gratuitos y sin turno previo.

Por orden de llegada, para personas de todas las edades, se realizarán exámenes rápidos y no invasivos (medición de presión intraocular y revisión del nervio óptico)