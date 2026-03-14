Qué es la microbiota intestinal. Foto: Freepik.

La salud intestinal se convirtió en uno de los temas más estudiados de los últimos años, ya que cada vez hay más evidencia de que el intestino influye en múltiples funciones del organismo, desde el sistema inmune hasta el cerebro. En ese contexto, especialistas destacan la importancia de cuidar la microbiota intestinal, un ecosistema de microorganismos que vive dentro del cuerpo.

Uno de ellos es el reconocido neurólogo argentino Conrado Estol, quien explicó que el intestino alberga una enorme cantidad de microorganismos que cumplen funciones clave para el organismo. Según señaló, mantener una microbiota saludable depende en gran medida de la alimentación diaria.

Microbiota intestinal. Foto: Unsplash.

Qué es la microbiota y por qué es clave para la salud

“Tenés un kilo y medio de bacterias en la panza”, explicó Estol al referirse a la microbiota intestinal, un conjunto de bacterias, virus y otros microorganismos que viven en el sistema digestivo. Aunque muchas veces se asocian las bacterias con enfermedades, el especialista remarcó que gran parte de ellas cumplen funciones beneficiosas.

De acuerdo con el neurólogo, estos microorganismos ayudan al sistema inmune, influyen en el funcionamiento del cerebro y participan en múltiples procesos del organismo. Sin embargo, para mantenerse saludables necesitan ser alimentados correctamente.

Conrado Estol, neurólogo: “Tenemos 1.5 kilos de bacterias en la panza”. Video Instagram @dr.conradoestol

Estol explicó que estas bacterias se nutren principalmente de fibra y prebióticos, presentes en diversos alimentos. Cuando una persona consume poca fibra, la microbiota puede verse afectada. “Si no les das de comer esos prebióticos, empiezan a comer el intestino”, señaló, lo que puede generar hinchazón, molestias digestivas y mayor permeabilidad intestinal.

Alimentos ricos en prebióticos que ayudan a la microbiota

Para mantener una microbiota equilibrada, los especialistas recomiendan incorporar alimentos ricos en prebióticos, un tipo de fibra que sirve de alimento para las bacterias beneficiosas del intestino.

Entre los más recomendados se encuentran:

Ajo

Cebolla

Puerro

Banana (cuando no está demasiado madura)

Avena

Espárragos

Alcaucil

Legumbres como lentejas y garbanzos

Cereales integrales

Alimentos ricos en prebióticos. Foto: Gemini IA.

Consumir estos alimentos de forma regular puede favorecer el equilibrio de la microbiota, mejorar la digestión y contribuir al buen funcionamiento del organismo en general. Por eso, cada vez más especialistas coinciden en que cuidar el intestino también es cuidar la salud integral.