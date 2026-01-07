“No termina a los 18 años”: un neurólogo reveló hasta qué edad dura la adolescencia y es mucho más de lo que se creía

Más allá de los factores culturales y sociales, la adolescencia tiene una base neurológica sólida vinculada al desarrollo del cerebro. Desde esta mirada, se trata de una etapa mucho más prolongada.

Un neurólogo reveló hasta qué edad dura la adolescencia. Foto: Freepik.

La adolescencia es una etapa atravesada por cambios físicos profundos, emociones intensas y una identidad que aún se está construyendo, en un contexto social cada vez más exigente. Durante mucho tiempo se pensó que finalizaba a los 18 años, pero distintas investigaciones científicas indican que este proceso se extiende bastante más de lo que se creía.

Más allá de los factores culturales y sociales, la adolescencia tiene una base neurológica sólida vinculada al desarrollo del cerebro. Desde la mirada de la neurología, se trata de una etapa mucho más prolongada.

Hasta cuándo dura la adolescencia, según un neurólogo

El reconocido neurólogo Conrado Estol, referente en temas de salud y bienestar, explicó a través de su cuenta de Instagram (@dr.conradoestol) que la adolescencia puede extenderse hasta los 32 años.

Hasta cuándo dura la adolescencia, según un neurólogo. Foto: Freepik.

Esta afirmación se apoya en un estudio de la Universidad de Cambridge publicado en Nature Communications, que analizó el desarrollo cerebral a lo largo de toda la vida. Según la investigación, el cerebro atraviesa cinco grandes etapas, y una de ellas corresponde a la adolescencia, entendida desde la plasticidad cerebral, el aprendizaje y la organización interna del cerebro observada mediante resonancias magnéticas.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo científico realizó escaneos cerebrales a casi 4.000 personas de entre 0 y 90 años. A partir de esos datos, identificaron cuatro momentos clave de cambio en la estructura cerebral, que se producen aproximadamente a los 9, 32, 66 y 83 años. Estos puntos marcan el inicio de cada una de las cinco “etapas” del cerebro y replantean el momento en que comienza la adultez plena.

Los resultados muestran que la segunda etapa, que va de los 9 a los 32 años, abarca desde la niñez tardía hasta la adultez temprana y es lo que los investigadores definen como una adolescencia extendida. En este sentido, Estol remarca que el cerebro continúa desarrollándose después de los 25 años y que, según este estudio, ese proceso puede prolongarse hasta los 32.

Hasta cuándo dura la adolescencia, según un neurólogo. Foto: Freepik.

Adolescencia extendida: un cerebro en plena transformación

El período que va de los 9 a los 32 años es uno de los más llamativos. Durante esos años, el cerebro se vuelve progresivamente más eficiente y alcanza su máximo rendimiento alrededor de los 29 años. Al mismo tiempo, es una etapa de mayor sensibilidad y vulnerabilidad, ya que suele coincidir con la aparición de los primeros trastornos de salud mental.

Los científicos analizan si esta “adolescencia prolongada” podría explicar una mayor predisposición a ciertas dificultades psicológicas. Lo que sí está claro es que en esta fase el cerebro reorganiza por completo su funcionamiento, dejando atrás la estructura de la infancia y dando lugar a nuevas formas de pensar, sentir y relacionarse con el entorno.

Las cinco etapas del desarrollo cerebral.

Las cinco etapas del desarrollo cerebral

Niñez: desde el nacimiento hasta los 9 años.

Adolescencia extendida: de los 9 a los 32 años.

Adultez: de los 32 a los 66 años.

Envejecimiento temprano: de los 66 a los 83 años.

Envejecimiento tardío: desde los 83 años en adelante.

De este modo, la adolescencia se extiende mucho más de lo que tradicionalmente se creía. Aunque durante años se la vinculó con los 18 y la mayoría de edad, la evidencia científica muestra que al ingresar a la universidad o al mundo laboral, muchas personas siguen siendo adolescentes a nivel neurológico.