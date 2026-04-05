Gotitas para los ojos Foto: Freepik

Una nueva alerta sanitaria en Estados Unidos puso en foco a productos de uso cotidiano: más de 3 millones de frascos de gotas oftálmicas fueron retirados del mercado tras una advertencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). La medida afecta a artículos ampliamente vendidos en cadenas como Walgreens, CVS, Kroger y otras farmacias populares del país.

La decisión encendió señales de preocupación entre consumidores y especialistas en salud visual, especialmente por el alcance masivo de la distribución y el uso frecuente de estos productos para aliviar molestias como sequedad, irritación o enrojecimiento ocular.

¿Por qué la FDA ordenó el retiro de estas gotas oftálmicas?

Según informó la FDA, el retiro se debe a una posible falta de garantía de esterilidad en el proceso de fabricación, lo que podría derivar en la presencia de microorganismos dañinos para la salud ocular. Aunque hasta el momento no se han reportado lesiones graves, la agencia decidió actuar de manera preventiva.

El fabricante señalado es KC Pharmaceuticals Inc., una empresa con sede en California que distribuyó estos productos bajo múltiples marcas comerciales. El retiro comenzó de forma voluntaria a principios de marzo y posteriormente fue clasificado oficialmente como “Riesgo Clase II” por la autoridad sanitaria.

¿Qué significa que el retiro sea de “Clase II”?

La clasificación Clase II indica que el uso del producto podría causar consecuencias temporales o médicamente reversibles, y que la probabilidad de efectos graves es baja. Aun así, la FDA considera necesario retirar los artículos del mercado para evitar posibles infecciones o complicaciones oculares, sobre todo en personas con afecciones previas o sistemas inmunológicos debilitados.

Este tipo de medidas suelen generar confusión entre los usuarios, ya que no implican una emergencia inmediata, pero sí un riesgo potencial que no debe ser ignorado.

Gotitas para los ojos Foto: Freepik

¿Cuáles son las marcas y productos afectados?

El retiro alcanza a más de ocho tipos distintos de gotas oftálmicas, entre ellas lágrimas artificiales, soluciones lubricantes y colirios para aliviar el enrojecimiento. En total, se retiraron aproximadamente 3,1 millones de frascos, vendidos en envases de 15 ml, bajo nombres comerciales diferentes.

Algunas de las más distribuidas incluían fórmulas para:

Alivio del ojo seco

Lubricación ocular diaria

Reducción de enrojecimiento

Hidratación prolongada

Estas gotas estaban disponibles tanto en farmacias tradicionales como en tiendas de bajo costo y comercios militares.

Qué deben hacer los consumidores si tienen estas gotas

La FDA recomienda a quienes hayan comprado gotas oftálmicas recientemente:

Revisar el envase para identificar el número de lote y la fecha de vencimiento. Comparar los datos con la lista oficial publicada en el sitio de la FDA. Suspender su uso ante cualquier duda o molestia ocular. Consultar a un profesional de la salud si aparecen síntomas como ardor, visión borrosa, secreciones o dolor en los ojos.

En la mayoría de los casos, los comercios ofrecen reembolsos o reemplazos para los productos retirados.

Un antecedente que refuerza la preocupación

Este no es el primer episodio de este tipo. En años recientes, otros fabricantes también debieron retirar colirios del mercado por contaminación bacteriana, lo que dejó importantes lecciones sobre la necesidad de controles estrictos en productos de uso oftalmológico.

Los especialistas recuerdan que los ojos son especialmente vulnerables y que incluso una contaminación mínima puede causar infecciones serias si no se trata a tiempo.

Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Foto: Reuters

Prevención y atención, las claves

El retiro masivo de gotas para los ojos en Estados Unidos refuerza un mensaje clave: incluso los productos de venta libre pueden implicar riesgos. Mantenerse informado, revisar los productos que se usan a diario y actuar a tiempo puede marcar la diferencia para evitar problemas mayores de salud visual.