El hantavirus es una enfermedad grave que puede afectar tanto al sistema respiratorio como al circulatorio.

El ANLIS Malbrán anunció que un equipo técnico del Servicio de Biología Molecular viajó a la ciudad de Ushuaia para llevar a cabo operativos tendientes a la detección de la presunta circulación de hantavirus en esa zona.

Se trata de procedimiento de vigilancia ambiental y captura de roedores silvestres en el marco de la investigación epidemiológica por el brote originado en el crucero.

“Las actividades se realizarán junto al personal de la Dirección General de Epidemiología y Salud Ambiental del Ministerio de Salud de Tierra del Fuego”, informó el Ministerio de Salud a través de un comunicado oficial.

Hantavirus: un equipo del Instituto Malbrán lidera la investigación en Tierra del Fuego

En el comunicado oficial del Ministerio de Salud, además, se destaca que “los trabajos se desarrollarán en diferentes sectores seleccionados de acuerdo con criterios ecológicos y ecoepidemiológicos que responden a las características ambientales y a los hábitos de las especies de roedores de interés sanitario, principalmente Oligoryzomys longicaudatus, Abrothrix hirta y Abrothrix olivacea, vinculadas a la transmisión del hantavirus en ambientes naturales del sur del país”.

El ANLIS Malbrán anunció este lunes que un equipo técnico del Servicio de Biología Molecular viajó a la ciudad de Ushuaia para llevar a cabo operativos tendientes a la detección de la presunta circulación de hantavirus en esa zona. Foto: Freepik.

Se priorizarán áreas con baja concentración de personas para asegurar la protección de los habitantes y el desarrollo de las actividades de campo, mientras que se realizarán recorridas de reconocimiento ambiental y se colocarán trampas Sherman —utilizadas para la captura de pequeños mamíferos— con cebos específicos para las especies buscadas. Ese método resulta fundamental, ya que los ratones y demás roedores presentan hábitos predominantemente nocturnos.

“A la mañana siguiente, los científicos realizarán el relevamiento de cada punto de captura y, en el caso de obtener ejemplares, los mismos serán trasladados a un centro de procesamiento acondicionado bajo estrictas normas de bioseguridad”, explicó el Malbrán.

Cómo se realizan las pruebas con roedores para descartar el brote

Los profesionales utilizarán mamelucos descartables, ropa de campo específica, guantes, protección ocular, mascarillas de alta eficiencia, equipos de presión positiva y sistemas de respiración autónoma destinados a minimizar el riesgo de exposición durante la manipulación de animales y muestras potencialmente infectadas.

“En un laboratorio de campaña, bajo protocolos estrictos de bioseguridad, se realizarán procedimientos de identificación de especies y toma de muestras de sangre y tejidos. Luego, las muestras serán acondicionadas en envases de seguridad biológica y almacenadas transitoriamente en instituciones de la zona en freezers a -80 °C, hasta su traslado al Laboratorio Nacional de Referencia para hantavirus de la ANLIS Malbrán para su análisis especializado”, agregaron.

“Posteriormente, las muestras serán transportadas bajo normas nacionales e internacionales de bioseguridad y cadena de frío hacia el Laboratorio Nacional de Referencia para hantavirus de la ANLIS Malbrán para su procesamiento definitivo”, indicaron.

Además, en el laboratorio habrá exámenes serológicos con el objetivo de detectar anticuerpos específicos contra hantavirus, al tiempo que, en el caso de que esas muestren arrojen resultados positivos, “se avanzará con estudios moleculares para detectar la presencia de genoma viral mediante extracción de ARN y técnicas de RT-PCR”, señaló la cartera sanitaria.

Los especialistas implementarán análisis de secuenciación genética para caracterizar el virus circundante y obtener datos clave para el estudio epidemiológico, la vigilancia sanitaria y la evolución del brote.

Un equipo del Instituto Malbrán lidera la investigación en Tierra del Fuego. Foto: REUTERS

Qué es el hantavirus y cuáles son sus principales síntomas

El hantavirus es una infección viral que se transmite principalmente a través de roedores, en especial el ratón colilargo. El contagio se produce al inhalar partículas contaminadas presentes en la saliva, orina o heces de estos animales.

Se trata de una enfermedad grave que puede afectar tanto al sistema respiratorio como al circulatorio. Aunque es poco frecuente, también puede transmitirse a través de mordeduras o arañazos de roedores infectados.

Este virus es capaz de provocar dos cuadros clínicos graves. El primero es el síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), que suele comenzar con síntomas inespecíficos como fatiga, fiebre y dolores musculares, seguidos de dolor de cabeza, mareos, escalofríos y molestias abdominales.

A medida que avanza la enfermedad, pueden aparecer complicaciones respiratorias severas. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, si el cuadro progresa hacia síntomas respiratorios, la tasa de mortalidad ronda el 38%.

Hantavirus, rata

La segunda forma clínica es la fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR), considerada aún más grave, ya que compromete principalmente la función de los riñones. En estos casos, los pacientes pueden presentar hipotensión, hemorragias internas y evolucionar hacia una insuficiencia renal aguda.

El período de incubación puede extenderse hasta 45 días, lo que explica que los síntomas aparezcan tiempo después de la exposición inicial, incluso cuando los viajeros ya se encuentran lejos del lugar de contagio.