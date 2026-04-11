Cerebro; estudio científico. Foto: Freepik.

La lucha contra el deterioro cognitivo sumó un hallazgo esperanzador. Una investigación coordinada por la American Academy of Neurology sugirió que mantener niveles altos de vitamina D durante la mediana edad podría estar relacionado con una menor acumulación de la proteína tau, uno de los principales marcadores biológicos del Alzheimer.

Aunque los investigadores aclararon que los datos no constituyen una prueba definitiva de prevención, los resultados publicados en la revista Neurology reforzaron la importancia de los factores modificables -hábitos e intervenciones biológicas- para reducir el riesgo de demencias décadas antes de que aparezcan los primeros síntomas.

En el desarrollo del Alzheimer, el cerebro atraviesa un periodo silencioso donde se acumulan proteínas anómalas. La proteína tau, que normalmente ayuda a la estructura de las neuronas, comienza a agruparse de forma desordenada, lo que interfiere en la comunicación entre células. Esta desorganización es la que finalmente se traduce en la pérdida de memoria y funciones cognitivas.

Alzheimer, salud. Foto: Reuters.

Los detalles de la investigación del Alzheimer

El estudio, liderado por la Universidad de Galway (Irlanda), realizó un seguimiento excepcional durante 16 años a 793 personas que al inicio tenían unos 39 años.

Metodología: se midieron los niveles de vitamina D en sangre al comienzo (considerando niveles altos a partir de los 30 ng/mL) y, 16 años después, se realizaron neuroimágenes para detectar la presencia de proteínas tau y beta amiloide.

Resultado clave: quienes tenían “niveles más elevados de vitamina D en la mediana edad presentaban menor acumulación de proteína tau años después”. Curiosamente, no se halló la misma relación con la proteína beta amiloide.

La relevancia de estos estudios creció ante las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Actualmente, 57 millones de personas viven con demencia, pero se estima que para “2050 el número de personas afectadas podría triplicarse”. El Alzheimer representa entre el 60% y el 70% de estos casos, siendo una de las mayores causas de dependencia en adultos mayores.

A pesar del entusiasmo, los científicos advirtieron sobre ciertas limitaciones. Por ejemplo, solo el 5% de los participantes tomaba suplementos, lo que sugiere que los beneficios observados provienen de niveles naturales del nutriente -exposición solar y dieta-. Los autores subrayan la “necesidad de nuevos estudios” para comprender los mecanismos exactos antes de emitir recomendaciones clínicas cerradas. Sin embargo, el hallazgo es un potente recordatorio de que la prevención empieza temprano: intervenir en la biología del cuerpo a los 40 años podría ser la clave para proteger la salud mental a los 70.