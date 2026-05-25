Actividad física; caminar; longevidad. Foto: Unsplash

El famoso objetivo de caminar 10.000 pasos diarios se instaló desde hace años como una recomendación casi universal para mantenerse saludable. Sin embargo, nuevas investigaciones científicas y las recomendaciones impulsadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) demuestran que no todas las personas necesitan alcanzar exactamente esa cifra para obtener beneficios físicos y aumentar su esperanza de vida.

Un metaanálisis publicado en la revista científica ‘The Lancet’ analizó 15 estudios realizados en cuatro continentes, con más de 45.000 participantes, y concluyó que la cantidad ideal de pasos diarios depende principalmente de la edad y del estado físico de cada persona. La investigación estuvo liderada por Amanda Paluch, especialista en actividad física de la Universidad de Massachusetts, y tuvo como objetivo determinar cuántos pasos diarios ayudan a reducir el riesgo de muerte prematura.

Cuántos pasos recomienda la OMS según la edad

Los resultados del estudio muestran que la recomendación cambia según la etapa de la vida y derriban el mito de que existe un único número ideal para todos. Estas son las cantidades sugeridas:

Adolescentes : alrededor de 11.000 pasos diarios.

Adultos menores de 60 años : entre 8.000 y 10.000 pasos por día.

Adultos mayores de 60 años: entre 6.000 y 8.000 pasos diarios.

Un metaanálisis concluyó que la cantidad ideal de pasos diarios depende de la edad y del estado físico de cada persona. Foto: Unsplash

Según explicó Paluch, caminar más allá de esos valores no necesariamente genera beneficios adicionales en términos de longevidad. La especialista aseguró que el cuerpo alcanza una “nivelación” distinta dependiendo de la edad.

Caminar reduce el riesgo de muerte prematura

Uno de los datos más importantes de la investigación es que el beneficio para la salud no depende exclusivamente de la velocidad de la caminata. El estudio encontró que lo verdaderamente importante es alcanzar una cantidad total de pasos diarios, más allá de si la persona camina rápido, lento o realiza pausas durante el recorrido.

Esto significa que incorporar movimiento a la rutina cotidiana puede ayudar a disminuir el riesgo de muerte prematura incluso en personas que no realizan ejercicio intenso o entrenamientos exigentes.

Además, el trabajo científico amplía los resultados de otra investigación previa encabezada por Paluch, donde se había demostrado que caminar al menos 7.000 pasos diarios ya reduce significativamente el riesgo de mortalidad en adultos de mediana edad.

Cuántos pasos deben caminar las personas mayores de 50 años

Los especialistas remarcan que después de los 50 años la actividad física debe adaptarse al estado físico y a las posibles enfermedades crónicas de cada persona.

En estos casos, caminar entre 20 y 30 minutos diarios puede aportar importantes beneficios para la salud cardiovascular, muscular y metabólica.

La recomendación general para este grupo etario sigue siendo alcanzar entre 8.000 y 10.000 pasos diarios, aunque siempre de manera progresiva y respetando las limitaciones individuales.

Uno de los datos más importantes es que el beneficio para la salud no depende de la velocidad de la caminata. Foto: Unsplash

Qué recomienda la OMS para las personas mayores de 60 años

En adultos mayores de 60 años, la OMS aconseja realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, lo que equivale aproximadamente a 30 minutos diarios de caminata. También, se pueden realizar ejercicios de mayor intensidad, como trotar o correr, durante unos 75 minutos semanales.

Sin embargo, los expertos reconocen que alcanzar los 10.000 pasos diarios puede ser complicado para muchas personas mayores. Por eso, un objetivo más realista y saludable suele ubicarse cerca de los 7.000 pasos diarios.

En personas con enfermedades crónicas o dificultades de movilidad, incluso caminar 5.000 pasos por día puede representar un beneficio importante para la salud.