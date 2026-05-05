Ni caminar ni correr: el ejercicio de bajo impacto que recomiendan los expertos para fortalecer huesos después de los 65.

A medida que avanza la edad, mantener la fortaleza ósea se vuelve un objetivo central para preservar la autonomía y reducir el riesgo de lesiones.

Aunque caminar sigue siendo una práctica recomendada, nuevas evidencias científicas señalan que existe una alternativa más efectiva para fortalecer el cuerpo sin someterlo a altos niveles de impacto: el rucking.

Ni caminar ni correr: el ejercicio de bajo impacto que recomiendan los expertos para fortalecer huesos después de los 65.

Rucking: qué es y por qué es el ejercicio de bajo impacto definitivo

El rucking consiste en caminar con una carga adicional, generalmente a través de una mochila o un chaleco con peso. Esta práctica, que tiene su origen en entrenamientos militares y actividades ancestrales, se basa en un principio biológico fundamental: los huesos se fortalecen cuando reciben estímulos mecánicos.

A diferencia de correr, que puede generar hasta ocho veces el peso corporal sobre las articulaciones, el rucking mantiene un impacto similar al de la caminata, pero añade resistencia. Esto lo convierte en una opción ideal para adultos mayores, ya que permite trabajar la fuerza sin aumentar el riesgo de lesiones.

Especialistas en medicina deportiva destacan que este tipo de ejercicio puede prevenir la pérdida de densidad ósea, un problema frecuente en personas mayores y especialmente en mujeres después de la menopausia.

El rucking consiste en caminar con una carga adicional, generalmente a través de una mochila o un chaleco con peso.

Más que caminar: el poder del rucking para transformar tu condición física

El impacto del rucking va más allá del fortalecimiento óseo. Al incorporar peso, el cuerpo activa múltiples grupos musculares, incluyendo piernas, espalda y zona media, lo que mejora la postura y la estabilidad.

Además, esta práctica incrementa significativamente el gasto calórico. Mientras una caminata tradicional puede quemar alrededor de 125 calorías en media hora, el rucking puede elevar esa cifra hasta 325 calorías, dependiendo de la carga utilizada.

Este aumento en la demanda energética favorece la quema de grasa y contribuye a mejorar la sensibilidad a la insulina, reduciendo el riesgo de enfermedades como la diabetes. También se asocia con beneficios cognitivos, ya que un metabolismo más saludable puede ayudar a prevenir el deterioro cerebral.

Al incorporar peso, el cuerpo activa múltiples grupos musculares, incluyendo piernas, espalda y zona media, lo que mejora la postura y la estabilidad. Foto: Unsplash.

Fortaleza total: los impactos positivos del Rucking en tu metabolismo y esqueleto

Incorporar el rucking en la rutina semanal puede generar beneficios sostenidos en el tiempo. Al trabajar en una intensidad moderada, el cuerpo entra en una zona de esfuerzo aeróbico que fortalece el sistema cardiovascular sin generar estrés excesivo.

En paralelo, el estímulo constante sobre los huesos promueve la formación de tejido más denso y resistente, lo que resulta clave para prevenir fracturas. Asimismo, el uso de peso favorece una mejor alineación corporal, ayudando a corregir la postura y reducir molestias en la espalda.

Para comenzar, los especialistas recomiendan utilizar una carga que no supere el 10% del peso corporal y aumentar progresivamente la intensidad. También es fundamental mantener una técnica adecuada, con el chaleco bien ajustado, la espalda recta y el core activado.

Incorporar el rucking en la rutina semanal puede generar beneficios sostenidos en el tiempo. Foto: Unsplash.

Si bien se trata de una actividad segura, las personas con problemas de salud preexistentes deben consultar con un profesional antes de iniciar este tipo de entrenamiento.

De este modo, el rucking se posiciona como una alternativa eficaz para transformar un hábito cotidiano en una herramienta clave para mejorar la salud integral, especialmente en la etapa adulta.