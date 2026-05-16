El ejercicio recomendado para mayores de 60. Foto: Freepik.

A medida que pasan los años, mantener el cuerpo en movimiento se vuelve cada vez más importante. Después de los 60, el ejercicio físico no solo ayuda a conservar la movilidad y la fuerza, sino que también mejora el equilibrio, la postura y la calidad de vida. En ese contexto, las bandas elásticas se convirtieron en una de las herramientas más recomendadas por especialistas y entrenadores para entrenar de forma segura y efectiva.

A diferencia de otros elementos más pesados o de alto impacto, las bandas permiten trabajar todo el cuerpo con movimientos controlados y adaptables a cada persona. Además, son económicas, fáciles de transportar y pueden usarse tanto en gimnasios como en casa.

Por qué las bandas elásticas son ideales después de los 60

Uno de los principales beneficios de este tipo de entrenamiento es que ayuda a fortalecer los músculos sin exigir demasiado las articulaciones. Con el paso del tiempo, la pérdida de masa muscular y fuerza puede afectar tareas cotidianas como subir escaleras, levantarse de una silla o cargar bolsas. Las bandas permiten trabajar esa fuerza de manera progresiva y segura.

Por qué las bandas elásticas son ideales después de los 60. Foto: Freepik.

También son muy útiles para mejorar la estabilidad y el equilibrio, dos aspectos fundamentales para prevenir caídas. Incluso con ejercicios simples, se pueden activar piernas, brazos, espalda y abdomen sin necesidad de usar máquinas complejas.

Otro punto a favor es que las bandas ofrecen distintos niveles de resistencia, por lo que cada persona puede adaptar la intensidad según su condición física y avanzar gradualmente.

Qué ejercicios se pueden hacer con bandas

Las posibilidades son muy amplias y no hace falta una rutina complicada para obtener beneficios. Algunos de los ejercicios más recomendados son:

Sentadillas con banda para fortalecer piernas y glúteos.

Remo con banda para trabajar espalda y mejorar la postura.

Aperturas de brazos para fortalecer hombros y pecho.

Elevaciones laterales de piernas para ganar estabilidad.

Press de brazos para mejorar la fuerza del tren superior.

Con sesiones de entre 20 y 30 minutos, dos o tres veces por semana, ya es posible notar mejoras en movilidad y resistencia.

Qué ejercicios se pueden hacer con bandas. Foto: Freepik.

Un ejercicio adaptable y accesible

Uno de los grandes diferenciales de las bandas elásticas es que se adaptan a distintas edades y niveles de entrenamiento. Pueden ser utilizadas tanto por personas activas como por quienes recién empiezan a incorporar actividad física a su rutina.

Además, permiten entrenar de manera funcional, es decir, trabajando movimientos que después se trasladan a la vida cotidiana. Esto ayuda a mantener independencia y autonomía durante más tiempo.

Como siempre, antes de comenzar una rutina nueva, lo recomendable es consultar con un profesional de la salud o un entrenador para adaptar los ejercicios a las necesidades y posibilidades de cada persona.