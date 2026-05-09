María Laura Ruberto
Por María Laura Ruberto
sábado, 9 de mayo de 2026, 01:22
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Microbiota intestinal en equilibrio. Foto NA.
Microbiota intestinal en equilibrio. Foto NA.

La salud intestinal se convirtió en uno de los pilares de la nutrición moderna y la medicina preventiva. La microbiota —el conjunto de microorganismos que habita en el intestino— cumple funciones esenciales en la digestión, las defensas del cuerpo y el bienestar general. Mantener su equilibrio es clave para el correcto funcionamiento del organismo.

La importancia de la microbiota intestinal

El intestino está poblado por billones de microorganismos, entre bacterias, virus y hongos que conviven en equilibrio. Este ecosistema interno influye directamente en la absorción de nutrientes, el sistema inmunológico e incluso en procesos metabólicos y emocionales.

Cuando ese equilibrio se altera, pueden aparecer problemas digestivos, inflamación o malestar general. Por eso, la alimentación es uno de los factores más importantes para su regulación.

La importancia de la microbiota intestinal. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Probióticos y prebióticos: cómo actúan en el organismo

Los probióticos son microorganismos vivos que aportan beneficios al intestino cuando se consumen en cantidades adecuadas. Están presentes en alimentos fermentados y también en algunos suplementos.

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Los prebióticos, en cambio, son fibras naturales que funcionan como alimento para las bacterias beneficiosas del intestino, favoreciendo su crecimiento y actividad. La combinación de ambos es clave para mantener una microbiota saludable y equilibrada.

Qué es la microbiota intestinal. Foto: Freepik.

Yogur natural

Es uno de los alimentos fermentados más conocidos y accesibles. Aporta probióticos, proteínas de alta calidad y calcio.Se recomienda su consumo en versión natural, sin azúcar ni aditivos, para aprovechar mejor sus beneficios.

El yogurt es uno de los alimentos fermentados más conocidos y accesibles. Foto: Unsplash

Kéfir

Bebida fermentada de origen tradicional, con una textura más ácida y ligera que el yogur.Se destaca por su capacidad para equilibrar la microbiota, mejorar la digestión y fortalecer el sistema inmune.

Chucrut

El chucrut es repollo fermentado típico de Europa central y del este.Su proceso natural de fermentación lo convierte en una fuente de probióticos que favorecen la salud intestinal y ayudan a reducir la hinchazón abdominal.

El chucrut tiene beneficios para la salud intestinal. Foto: Unsplash.

Kimchi

Versión coreana del chucrut, elaborado a base de col fermentada con especias.Aporta una combinación interesante de probióticos y fibra, lo que lo convierte en un alimento cada vez más valorado en la alimentación saludable.

Kombucha

Bebida fermentada a base de té, con un sabor ácido característico.En los últimos años ganó popularidad como alternativa saludable a las bebidas azucaradas o gaseosas, gracias a su aporte de microorganismos beneficiosos.

Te de Kombucha. Foto Twitter @fbsisti.
Te de Kombucha. Foto Twitter @fbsisti.

Alimentación y equilibrio intestinal

Incorporar alimentos fermentados de manera regular, junto con frutas, verduras y fuentes de fibra, es una estrategia efectiva para cuidar la microbiota intestinal. El equilibrio entre probióticos y prebióticos es fundamental para mejorar la digestión y favorecer el bienestar general del organismo.