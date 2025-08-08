Murió Jim Lovell, el astronauta de la NASA que dio origen a la frase “Houston, tenemos un problema”

Tenía 97 años. Era recordado por comandar la misión Apolo 13 que sufrió un grave fallo en sus motores mientras se encontraba en el espacio.

Murió el exastronauta de la NASA Jim Lovell Foto: NASA

Jim Lovell, exastronauta de la NASA que comandó la misión Apolo 13 que sufrió un grave fallo en sus motores mientras se encontraba en el espacio, murió a los 97 años en el estado de Illinois, Estados Unidos.

“Nos entristece anunciar el fallecimiento de nuestro querido padre, el capitán de la Marina de los Estados Unidos, James A. ‘Jim’ Lovell, piloto y oficial de la Armada, astronauta, líder y explorador espacial”, informó este viernes la agencia espacial estadounidense.

Murió el astronauta Jim Lovell. Video: NASA

Y añadió: “Estamos enormemente orgullosos de sus increíbles logros vitales y profesionales, resaltados por su legendario liderazgo como pioneros de los vuelos espaciales tripulados. Pero, para todos nosotros, era papá, abuelo y el líder de nuestra familia. Y lo más importante, era nuestro héroe. Extrañaremos su optimismo inquebrantable, su sentido del humor y la forma en que nos hacía sentir a cada uno de nosotros que podíamos lograr lo imposible. Era verdaderamente único".

“La NASA envía sus condolencias a la familia del Capitán Jim Lovell, cuya vida y obra inspiraron a millones de personas a lo largo de las décadas. El carácter y la valentía inquebrantable de Jim ayudaron a nuestra nación a llegar a la Luna y transformaron una posible tragedia en un éxito del que aprendimos muchísimo. Lamentamos su fallecimiento al tiempo que celebramos sus logros”, expresaron desde la NASA.

El nacimiento de una frase histórica

Lovell viajó en cuatro ocasiones al espacio, aunque la más recordada de todas fue la Apolo 13 en 1970, que tuvo que abortar el alunizaje previsto por la explosión de un tanque de oxígeno días después el despegue.

Murió el exastronauta de la NASA Jim Lovell Foto: REUTERS

Fue en este momento cuando Lovell, comandante de la misión, pronunció la célebre frase: “Ok, Houston, hemos tenido un problema aquí”; que más tarde acabaría popularizándose como “Houston, tenemos un problema”.

La misión, que regresó con éxito a la Tierra, fue incluso objeto de una película: Apolo 13 (1995), que narra su historia.

“Como comandante de la misión Apolo 13, su serenidad y fortaleza bajo presión ayudó a la tripulación a regresar sana y salva a la Tierra y demostró la rapidez de pensamiento y la innovación que inspiraron las futuras misiones de la NASA”, indicó la agencia estadounidense en su comunicado