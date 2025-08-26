Fin del misterio: un científico explicó la causa detrás de los naufragios y accidentes en el Triángulo de las Bermudas

La ciencia determinó que los mitos acerca de la presencia de OVNIS o agujeros negros en la zona, son solo eso: mitos.

Triángulo de las Bermudas. Archivo

El Triángulo de las Bermudas es uno de los lugares más misteriosos del planeta. Decenas de historias sobre desapariciones de barcos y aviones alimentaron su leyenda, siempre rodeada de misterio e incertidumbre.

Un científico británico reavivó el debate sobre el triángulo imaginario que forman las puntas de las islas Bermudas, Puerto Rico y Miami, Estados Unidos, al afirmar que el enigma de las desapariciones en esta zona del Atlántico tiene una explicación natural.

Triángulo de las Bermudas

Según publicó el Daily Mail, el Dr. Simon Boxall, oceanógrafo de la Universidad de Southampton, sostiene que las olas gigantes son responsables de los cientos de barcos, casi cien aviones y miles de personas que desaparecieron en este lugar.

El Dr. Boxall descartó la intervención de ovnis, portales interdimensionales o cualquier fenómeno paranormal en los incidentes del Triángulo de las Bermudas y atribuyó los mismos a las conocidas como olas de tormenta extremas.

Según explica el científico, estas formaciones pueden alcanzar hasta 30 metros de altura, el doble que las olas circundantes, y presentan una pendiente tan pronunciada que resultan letales para embarcaciones de gran tamaño. El hombre advierte que un barco atrapado por una de estas olas podría hundirse en apenas dos o tres minutos.

Las olas gigantes podrían explicar las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas

Las olas gigantes se caracterizan por su imprevisibilidad y por la posibilidad de surgir desde direcciones distintas a la del viento predominante. Los científicos aún no comprenden del todo su origen, aunque se cree que pueden formarse por la combinación de varias ondas o por la concentración de energía de tormentas que confluyen en una sola dirección.

Este fenómeno desestima otras creencias como la de que los agujeros negros en la zona provocan las desapariciones. Si bien hay toda una teoría desarrollada por numerosos científicos, entre ellos el famoso Stephen Hawking, es improbable que en el Triángulo de las Bermudas haya uno porque si existiera en las aguas, todo lo que pasaría por allí desaparecería sin excepción.

Olas gigantes en el Triángulo de las Bermudas.

Otra teoría dudosa indica que la zona es una estación extraterrestre en la que los OVNIS (Objeto Volador No Identificado) se apropian de personas para llevárselas a sus planetas con el fin de estudiarlos.

La ciencia desestima estas dos posibilidades e indica que las olas gigantes son las responsables de las miles de historias alrededor del Triángulo de las Bermudas.