Videos impactantes: una “bola de fuego” iluminó el cielo de Mendoza en plena noche

Se trató de un meteoro, un fragmento de roca o metal del espacio que ingresó a la atmósfera a gran velocidad. Mirá las imágenes más impresionantes.

"Bola de fuego" en Mendoza. Foto: Captura

Un fenómeno astronómico inusual causó sorpresa en Mendoza durante las madrugada de este sábado. Pasados los primeros minutos del día, un meteorito, que fue descrito por los vecinos como una “bola de fuego”, atravesó la atmósfera de la provincia, ofreciendo un espectáculo de luz impresionante.

El evento se produjo a las 00:39 y fue divisado por habitantes de diversos departamentos, quienes coincidieron en la gran intensidad del objeto.

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Mendoza . Video: X / @MendozaPost.

La luz fue tan fuerte que, por unos instantes, logró iluminar la noche. Varios usuarios compartieron videos del fenómeno a través de las redes sociales.

El evento fue más claro en las zonas rurales, alejadas de los centros urbanos. Sin embargo, debido a la ausencia de nubes, el fenómeno también pudo observarse en las áreas más pobladas.

Este evento se trató de un meteoro, un fragmento de roca o metal del espacio que ingresó a la atmósfera a gran velocidad. La fricción con el aire provocó que la roca se calentara hasta volverse incandescente, lo que generó el brillante rastro luminoso que se vislumbró en la provincia.

Los videos más impresionantes de la “bola de fuego” en Mendoza

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Mendoza . Video: X / @Pablomza1985.

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Mendoza . Video: X / @DelamarrePatri.

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Mendoza . Video: X / @miguel_dt.

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Mendoza . Video: X / @SrTendenciass.