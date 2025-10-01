Superluna, cometas y lluvia de meteoros: cuándo y en qué provincia argentina se verán estos fenómenos astrológicos en octubre
Durante el mes de octubre, el cielo se convertirá en un gran atractivo ya que habrán varios fenómenos que invitarán a mirar hacia arriba y contemplar las maravillas de la galaxia. Pero la gran novedad, además, es que una provincia argentina será escenario de estos eventos, que incluyen una superluna, el paso de un cometa y una imperdible lluvia de estrellas a simple vista.
Estamos hablando de Mendoza, que además de ser escenario de viñedos y montañas, tendrá una apretada agenda astronómica en el calendario de octubre. Este lugar es de gran privilegio para los estudiosos de los astros, gracias a sus cielos despejados y la baja contaminación lumínica. ¿Cuáles son las fechas que tenés que agendar?
Los eventos astronómicos que se verán desde Mendoza en octubre
Superluna: 6 y 7 de octubre
El primer gran evento, es la superluna de la Cosecha, prevista los días 6 y 7 de octubre. Según explicaron los expertos, este satélite se verá más grande y brillante por su cercanía a la Tierra, y se podrá ver en todo su esplendor al anochecer cuando la luna se asome sobre la cordillera de los Andes.
El cometa C/2025 K1: 8 de octubre
El espectáculo continuará con el cometa C/2025 K1 (Tsuchinshan–ATLAS), que alcanzará su punto más cercano al sol el próximo 8 de octubre y se podrá ver desde la Tierra. Con una magnitud estimada de 5,2, podría distinguirse a simple vista desde zonas oscuras o con binoculares, especialmente en el Valle de Uco, donde gracias a su baja contaminación lumínica, el evento se verá en todo su esplendor.
Lluvia de estrellas: 20 al 22 de octubre
La agenda astronómica de octubre atraerá una lluvia de meteoros Oriónidas, entre el 20 y el 22 de este mes. Este fenómeno se hará mucho más visible debido a que coincidira con la luna nueva del 21 de octubre, lo que permitirá ver el espectáculo en todos su esplendor del cielo mendocino. En lugares como Tunuyán, Tupungato y San Carlos, podrán verse decenas de meteoros por hora en la madrugada.
Aunque el avistaje de estos fenómenos son posibles en el cielo mendocino, están sujetos a un único contratiempo: el clima. Sin embargo, de verse por completo, será uno de los espectáculos astronómicos más recordados de la historia.