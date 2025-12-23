Fanáticos de la astronomía, atentos: uno por uno, todos los eclipses y lluvias de meteoritos en 2026

Cuáles son los eventos astronómicos que se podrán ver desde la Argentina y los cuidados a tener en cuenta para disfrutarlos sin correr ningún riesgo. Los detalles.

La Luna de Sangre, uno de los eventos astronómicos en 2025. Foto: REUTERS

El 2026 promete ser un año espectacular para los fanáticos de la astronomía y todos aquellos que disfrutan de mirar al cielo nocturno. A lo largo del año se podrán observar cuatro eclipses -dos solares y dos lunares- que ofrecerán fenómenos visibles desde distintas partes del mundo. Pero eso no es todo.

También se podrá disfrutar de un calendario completo de lluvias de meteoros que marcarán fechas clave para la observación astronómica: desde las brillantes Perseidas de agosto hasta las Gemínidas de diciembre, estos eventos cósmicos brindarán múltiples oportunidades para maravillarse con los “destellos” del universo y explorar la dinámica del sistema solar desde nuestro propio planeta.

En 2026 habrá cuatro eclipses. Foto: REUTERS

En cuanto a los eclipses, el primero del año será el 17 de febrero, cuando tenga lugar un eclipse solar anular. En ese evento, la Luna no cubrirá completamente al Sol y dejará visible un característico “anillo de fuego”. Si bien el fenómeno será anular en zonas cercanas a la Antártida, en el sur de Sudamérica podrá observarse de manera parcial. Pocas semanas después, el 3 de marzo, se producirá un eclipse lunar total, visible desde gran parte del mundo, durante el cual la Luna adquirirá tonos rojizos al atravesar la sombra de la Tierra.

El calendario de eclipses continuará el 12 de agosto, con uno de los eventos más destacados del año: un eclipse solar total. La franja de totalidad atravesará regiones del Ártico, Groenlandia, Islandia y el norte de España, convirtiéndose en uno de los fenómenos astronómicos más esperados de la década. Finalmente, el 28 de agosto, el año cerrará su ciclo de eclipses con un eclipse lunar parcial, visible desde amplias zonas de ambos hemisferios.

Todos estos eclipses podrán observarse desde la Argentina, ya sea de manera total o parcial, dependiendo del evento y la región del país. En el caso de los eclipses lunares, la visibilidad será plena desde todo el territorio nacional, mientras que los solares requerirán protección adecuada para la vista y ofrecerán distintos grados de cobertura del disco solar.

Las lluvias de meteoritos en 2026

Además de los eclipses, las lluvias de meteoritos volverán a ofrecer espectáculos recurrentes a lo largo del año. Las Cuadrántidas, a comienzos de enero, abrirán el calendario, seguidas en abril por las Líridas, una lluvia de intensidad moderada pero muy apreciada por los observadores. En mayo llegará el turno de las Eta Acuáridas, asociadas al cometa Halley y especialmente favorables para el hemisferio sur.

Lluvia de meteoritos. Foto: Freepik

Durante el invierno y la primavera se concentrarán algunos de los eventos más populares. Las Perseidas, en agosto, se destacan por su alta tasa de meteoros y suelen ofrecer condiciones ideales de observación. Más adelante, en octubre y noviembre, se sucederán las Dracónidas, Oriónidas, Táuridas y Leónidas, antes de que diciembre cierre el año con las Geminidas, consideradas por muchos la lluvia de meteoritos más intensa y confiable, y las Úrsidas, que marcan el último gran evento astronómico del calendario anual.

En conjunto, el 2026 se presenta como un año ideal para la observación del cielo, tanto para astrónomos aficionados como para quienes se acercan por primera vez a estos fenómenos. Con eclipses visibles desde la Argentina y un calendario sostenido de lluvias de meteoritos a lo largo de todo el año, bastará con elegir noches despejadas, alejarse de la contaminación lumínica y, en muchos casos, observar a simple vista para disfrutar de espectáculos naturales imperdibles.

Cuidados y recomendaciones para disfrutar de los eventos astronómicos

Para disfrutar de los fenómenos astronómicos sin poner en riesgo la salud, es clave prestar especial atención a las medidas de seguridad durante los eclipses solares. Mirar directamente al Sol, incluso cuando está parcialmente cubierto por la Luna, puede causar lesiones graves y permanentes en la vista. Por eso, la observación debe realizarse únicamente con anteojos con filtro solar certificado (ISO 12312-2) o mediante técnicas indirectas, como la proyección con cartón o dispositivos diseñados específicamente para ese fin. Bajo ningún punto de vista deben usarse anteojos de sol comunes, radiografías, vidrios ahumados ni equipos ópticos sin protección adecuada.

En cambio, tanto los eclipses lunares como las lluvias de meteoritos pueden observarse de manera segura a simple vista y sin equipamiento especial. Para una mejor experiencia, se recomienda buscar lugares alejados de la contaminación lumínica, permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 15 minutos y evitar el uso de pantallas brillantes.