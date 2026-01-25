El cielo nocturno se encenderá con múltiples lluvias de meteoros en 2026. Foto: Unsplash.

El 2026 promete ser un año inolvidable para quienes disfrutan mirar hacia arriba. A lo largo de los próximos meses, el cielo nocturno se encenderá con múltiples lluvias de meteoros, esos destellos fugaces que cruzan la oscuridad y despiertan asombro en cada observador.

Estos eventos ocurren cuando la Tierra atraviesa auténticas “carreteras cósmicas” formadas por restos de cometas y asteroides. Al entrar a gran velocidad en la atmósfera, esas diminutas partículas se calientan por fricción y se vaporizan en segundos, dibujando las brillantes estelas que solemos llamar, de manera poética, estrellas fugaces.

Aunque las Cuadrántidas ya inauguraron el año en enero, la primera lluvia destacada del calendario llegará en abril con las Líridas. Y después vendrán muchas más, cada una con su propia personalidad y encanto.

La primera lluvia destacada del calendario llegará en abril con las Líridas. Foto: Unsplash.

Estos fenómenos son predecibles: todos los años la Tierra vuelve a cruzar las mismas nubes de polvo espacial, lo que convierte a las lluvias de meteoros en citas fijas del cielo.

Cada lluvia recibe su nombre por la constelación desde la que parecen surgir los meteoros, un punto del firmamento llamado “radiante”. En el caso de las Líridas, ese radiante se encuentra en la constelación de Lira, muy cerca de la brillante estrella Vega.

Las Líridas son una de las lluvias más antiguas registradas por la humanidad: hay referencias que datan del año 687 a.C. Su origen está en los restos del cometa C/1861 G1 Thatcher. Aunque suelen ser moderadas, con entre 10 y 20 meteoros por hora, en ocasiones regalan verdaderos espectáculos con picos inesperados y destellos muy luminosos, conocidos como bolas de fuego.

Cada lluvia recibe su nombre por la constelación desde la que parecen surgir los meteoros, un punto del firmamento llamado “radiante”. Foto: Unsplash.

Su período de actividad va del 16 al 26 de abril, con un máximo alrededor del día 22. Para disfrutarlas, no hace falta ningún telescopio: basta con alejarse de las luces de la ciudad, buscar un cielo oscuro y despejado, y observar con paciencia. Después de la medianoche, cuando el radiante gana altura, las probabilidades aumentan.

No son estrellas que se apagan, sino fragmentos de roca espacial que se consumen al rozar el aire. Pequeños granos de polvo que, por unos segundos, nos regalan uno de los espectáculos más antiguos y emocionantes del universo.

La lista completa de todas las lluvias de meteoros que habrá en 2026

Líridas : 21-22 de abril

Eta Acuáridas : 5-6 de mayo

Delta Acuáridas del sur : 30-31 de julio

Alfa Capricórnidas : 30-31 de julio

Perseidas : 12-13 de agosto

Oriónidas : 21-22 de octubre

Táuridas del sur : 4-5 de noviembre

Táuridas del norte : 11-12 de noviembre

Leónidas : 16-17 de noviembre

Geminidas : 13-14 de diciembre

Úrsidas: 21-22 de diciembre

Entre todas las lluvias del año, hay dos que se roban el protagonismo: las Perseidas y Gemínidas. Las Perseidas, famosas por sus meteoros brillantes y persistentes, alcanzarán su pico con un cielo libre de la molesta luz de la Luna, lo que augura noches ideales para la observación.

Las Perseidas y las Gemínidas son las dos lluvias de meteoros más destacadas del año. Foto: Unsplash.

Por su parte, las Gemínidas prometen cerrar el año bien a lo grande: si la Luna acompaña, podrían ofrecer un espectáculo deslumbrante con ritmos de hasta 135 meteoros por hora, repitiendo la hazaña que fascinó a miles de observadores en 2025.