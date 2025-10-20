China construirá una estación solar a 36 mil kilómetros de altura: generará más dinero que la extracción de todo el petróleo del mundo

Con sus paneles solares, esta central fotovoltaica permitiría recoger la energía solar mediante un flujo continuo de microondas.

La estación solar de China generará más dinero que la extracción de petróleo. Foto: Canal 26

Científicos chinos presentaron un plan para construir una estación solar espacial de 1 kilómetro de largo, para enviar a la Tierra la energía del Sol.

La estación solar espacial de China va a generar más dinero que todo el petróleo de la Tierra.

Con sus paneles solares, esta central fotovoltaica permitiría recoger la energía solar a unos 36 mil kilómetros de altura mediante un flujo continuo de microondas.

Su producción, aseguran los expertos, sería equivalente a la de la mayor central hidroeléctrica del mundo.

“Se trata de un proyecto increíble”, señaló el reconocido ingeniero chino Long Lehao, durante una conferencia organizada por la Academia China de Ciencias.

Esta energía recogida en un año equivaldría a la cantidad total de petróleo que puede extraerse de la Tierra.

El objetivo principal de esta central se centra en la eficiencia que se produciría al consumir energía ya que la luz solar es 10 veces más intensa que en la Tierra.