El país asiático que defendió a la potencia mundial y planteó una posible crisis con Taiwán.

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., advirtió este martes que su país podría verse inevitablemente arrastrado a una eventual crisis en torno a Taiwán, debido a la cercanía geográfica de la isla y a la importante comunidad filipina que reside allí.

Durante una entrevista con medios japoneses, el mandatario sostuvo que, a diferencia de Japón, para Manila no se trata de una elección política, sino de una realidad estratégica determinada por la geografía y los intereses nacionales.

Por qué el presidente de Filipinas afirma que su país podría verse involucrado en el conflicto de Taiwán

“En el caso de Japón, es más una cuestión de elección involucrarse. En Filipinas no tenemos elección, porque Taiwán está muy cerca y tenemos casi 200.000 ciudadanos filipinos viviendo y trabajando allí”, afirmó Marcos Jr.

El jefe de Estado filipino remarcó además que su administración busca evitar “cualquier hostilidad por y alrededor de Taiwán”, ya que el objetivo central es mantenerse al margen de una eventual guerra. “No queremos vernos involucrados en ninguna guerra”, enfatizó.

Ferdinand Marcos Jr. asegura que Filipinas podría verse involucrado en el conflicto entre China y Taiwán. Foto: REUTERS

Según explicó, basta con observar el mapa para comprender que el norte de Filipinas sería una de las regiones más expuestas ante una escalada militar en el estrecho de Taiwán. Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión regional entre China y la isla autónoma, mientras Estados Unidos fortalece su presencia militar en el Indo-Pacífico.

La preocupación de Manila refleja también el temor de varios países del sudeste asiático ante la posibilidad de que una confrontación en torno a Taiwán termine afectando la estabilidad económica de Asia, la seguridad regional y las rutas comerciales.

El principio de “Una sola China” y el fuerte respaldo de Filipinas

En medio de este escenario, Marcos Jr. reiteró que Filipinas mantendrá su histórica política de “una sola China”, principio diplomático mediante el cual reconoce a Pekín como el único gobierno legítimo chino.

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., se refirió al conflicto entre China y Taiwán. Foto: Reuters.

“Nosotros no nos entrometemos en algo que es un asunto interno”, sostuvo el mandatario filipino al referirse a la cuestión taiwanesa. En esa línea, instó a todas las partes involucradas a resolver cualquier diferencia “de manera pacífica”.

La postura de Manila coincide con la política adoptada por gran parte de la comunidad internacional, que reconoce oficialmente a la República Popular China y evita establecer vínculos diplomáticos formales con Taiwán.

Taiwán y su histórico conflicto con China

Taiwán se gobierna de manera autónoma desde 1949, cuando las fuerzas nacionalistas chinas se refugiaron en la isla tras perder la guerra civil frente al Partido Comunista liderado por Mao Zedong.

Desde entonces, Pekín considera a Taiwán como una provincia separatista y sostiene que la reunificación es un objetivo irrenunciable, incluso sin descartar el uso de la fuerza. Por su parte, las autoridades taiwanesas mantienen un sistema político, económico y militar independiente.

El presidente filipino Marcos Jr. reiteró que Filipinas mantendrá su histórica política de “una sola China”. Foto: Reuters (Dado Ruvic)

Bajo el principio de “una sola China”, la mayoría de los países del mundo (incluida Rusia) reconocen oficialmente a Taiwán como parte integral del territorio chino, aunque numerosos gobiernos mantienen relaciones comerciales y estratégicas informales con la isla.

En los últimos años, el estrecho de Taiwán se convirtió en uno de los principales focos de tensión geopolítica global, con crecientes maniobras militares chinas alrededor de la isla y un mayor respaldo político y militar de Estados Unidos hacia Taipei.