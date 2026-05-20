Xi Jinping junto a Vladímir Putin. Foto: via REUTERS

Los presidentes de Rusia y de China, Vladímir Putin y Xi Jinping, respectivamente, mantuvieron una reunión en Pekín en donde reafirmaron la relación inquebrantable que sostienen y también abordaron los problemas de índole mundial, pero evitaron hablar de la guerra en Ucrania.

El encuentro se dio en la misma ciudad que hace menos de una semana tuvo como visitante destacado al presidente estadounidense, Donald Trump.

Xi Jinping junto a Vladímir Putin. Foto: REUTERS

“Hemos sabido profundizar sin cesar la confianza política mutua y la coordinación estratégica con una perseverancia inquebrantable que ha resistido mil pruebas”, le manifestó Xi a Putin, según recogió la agencia de noticias oficial Xinhua.

Por su parte, Putin se refirió a unas relaciones a un “nivel sin precedentes”, destacando lo económico, pese a los “factores externos desfavorables”.

El encuentro, realizado en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing, fue el eje principal de la visita oficial de Vladímir Putin a China. Se trata de la vigésimo quinta vez que el presidente ruso viaja al gigante asiático y del primer cara a cara del año entre ambos mandatarios.

La visita adquiere un significado especial porque coincide con los 25 años de la firma del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre ambos países, además de cumplirse tres décadas desde el inicio de la asociación estratégica entre Moscú y Pekín.

Xi Jinping junto a Vladímir Putin. Foto: REUTERS

Luego de la reunión, los líderes de China y Rusia suscribieron una declaración conjunta orientada a profundizar la cooperación estratégica integral y fortalecer los vínculos bilaterales de amistad, cooperación y buena vecindad. Durante una ceremonia oficial en la capital china, también rubricaron un segundo documento centrado en la promoción de un orden mundial multipolar y en el desarrollo de un nuevo esquema de relaciones internacionales.

Putin y Xi se refirieron al “hegemonismo unilateral” y al bloqueo en el estrecho de Ormuz

Ambos presidentes no omitieron hablar sobre el escenario actual de la geopolítica mundial, y Xi Jinping señaló los “cambios y turbulencias entrelazados” y lamentó las “tendencias adversas de hegemonismo unilateral”, aunque sostuvo que la paz, el desarrollo y la cooperación siguen siendo la “corriente principal”.

“Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y grandes potencias mundiales, China y Rusia deben mirar al largo plazo estratégico”, sostuvo el presidente chino de 72 años, al tiempo que pidió por un sistema de gobernanza global “más justo y razonable”.

En cuanto a lo estratégico, Putin resaltó que Rusia sigue siendo un proveedor “fiable y estable”, en referencia al momento que atraviesa el mundo con el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán y Estados Unidos y las implicancias para las economías de todo el planeta que esa medida de fuerza tiene.

Xi Jinping junto a Vladímir Putin. Foto: REUTERS

Además, Xi se refirió a la situación coyuntural del golfo Pérsico, a la cual describió como en un momento “crítico” y que “el cese total de las hostilidades es imperativo”.

En ese sentido, Xi Jinping ratificó que una pronta desaceleración de los ataques ayudaría a lograr más estabilidad en el suministro energético y el orden comercial internacional.