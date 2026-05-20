China inauguró el puente Zicai, en la provincia de Guangxi. Foto: Xinhua News

China volvió a hacer de la ingeniería una declaración de poder. La reciente apertura al tráfico del puente Zicai, en la provincia de Guangxi, marca un nuevo hito dentro del canal de Pinglu, una obra monumental que promete transformar para siempre las rutas comerciales del sur del gigante asiático y consolidar su apuesta por la infraestructura como motor geopolítico y económico.

El puente Zicai, la nueva joya de la ingeniería china

Ubicado en Qinzhou, el puente Zicai es uno de los 27 cruces construidos sobre el canal artificial más ambicioso de la China moderna: una autopista fluvial de 134 kilómetros que conectará los ríos interiores del sistema Xijiang con el golfo de Beibu, abriendo una salida directa al mar para ciudades y polos industriales históricamente alejados de la costa.

El puente Zicai es uno de los 27 cruces construidos sobre el canal artificial más ambicioso de la China moderna. Foto: Xinhua News

La magnitud del proyecto desafía cualquier comparación convencional. Con una inversión superior a los 10.000 millones de dólares, el canal de Pinglu implica la excavación de 315 millones de metros cúbicos de tierra y roca, además del vertido de 5,84 millones de metros cúbicos de hormigón en un complejo sistema de esclusas diseñado para salvar un desnivel de 65 metros.

Cómo el canal de Pinglu cambiará el comercio en China

En este contexto, la infraestructura china reducirá hasta 560 kilómetros en determinadas rutas comerciales, acelerando el transporte de mercancías y abaratando costos logísticos en una de las regiones más dinámicas del país.

La infraestructura del puente Zicai reducirá hasta 560 kilómetros en determinadas rutas comerciales. Foto: Xinhua News

El canal de Pinglu representa una pieza clave dentro de la estrategia de integración territorial y expansión económica. Durante décadas, las provincias costeras concentraron buena parte del crecimiento industrial y exportador, mientras muchas zonas del interior quedaban relegadas.

Con esta nueva vía navegable, Beijing busca conectar esos centros productivos con las rutas marítimas internacionales y reforzar la competitividad de toda la región sur.

La megaconstrucción china que estará lista en 2026

Las obras avanzan a un ritmo vertiginoso y las autoridades esperan finalizar el proyecto en 2026. Ese año comenzarán las primeras pruebas de navegación para evaluar la capacidad y fiabilidad de una infraestructura que ya es considerada una de las mayores obras hidráulicas del planeta.

Las obras en el canal de Pinglu avanzan a un ritmo vertiginoso y las autoridades esperan finalizar el proyecto en 2026. Foto: Xataka

China, acostumbrada a sorprender al mundo con megaproyectos de infraestructura, vuelve a mostrar su capacidad para ejecutar obras faraónicas en tiempos récord. El canal de Pinglu será además el primer canal fluvial-marino construido en el país desde la fundación de la República Popular China.

El objetivo es claro: crear una gran autopista fluvial que permita conectar las ciudades del interior con el océano y fortalecer las cadenas de suministro nacionales e internacionales.

Inteligencia artificial y protección ambiental en el canal de Pinglu

Según informó la agencia estatal ‘Xinhua’ y el Grupo Canal Pinglu, se implementó un sistema de monitoreo inteligente basado en inteligencia artificial (IA) para supervisar la fauna acuática y minimizar el impacto sobre los ecosistemas locales.

El canal de Pinglu representa una pieza clave en la estrategia de integración territorial y expansión económica. Foto: Icebook

Además, el proyecto contempla 36 zonas de conservación ecológica, corredores para fauna silvestre y un sistema especial de paso para peces en una de las esclusas principales. Las autoridades sostienen que se trata de un intento por equilibrar desarrollo e impacto ambiental en una obra que inevitablemente altera el paisaje natural de Guangxi.

Más allá de las cifras y la tecnología, el canal de Pinglu simboliza algo mucho más profundo: la manera en que China entiende el siglo XXI. Mientras gran parte del mundo debate sobre desaceleración económica e infraestructura envejecida, el gigante asiático continúa apostando por proyectos capaces de redefinir territorios enteros y modificar las dinámicas globales del comercio.