Eclipse solar total 2026: cuándo y dónde ver el fenómeno astronómico más importante del año

Este 2026 se perfila como uno de los más atractivos de la última década para observar el cielo. Un eclipse total de Sol que oscurecerá el día, la aparición de nuevos cometas, lluvias de estrellas y fenómenos lunares poco frecuentes integran una agenda astronómica cargada de eventos que captarán la atención de científicos y aficionados.

A partir de informes del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), la combinación de eclipses, configuraciones planetarias y fenómenos celestes convertirá al año en una referencia para el seguimiento del firmamento.

Los especialistas destacan que muchos de estos fenómenos podrán apreciarse a simple vista, mientras que otros requerirán instrumentos básicos como binoculares o telescopios, lo que amplía las posibilidades de observación para todo tipo de público.

Cuándo y dónde podrá verse el eclipse total de Sol

El evento central del calendario será el eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026, considerado uno de los fenómenos más impactantes del año.

Durante un eclipse solar total, la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente la luz solar durante unos minutos. Este efecto genera una escena espectacular: el cielo se oscurece como si fuera de noche y la temperatura puede descender algunos grados.

Según el Instituto de Astrofísica de Canarias, en el archipiélago canario el eclipse se observará con una magnitud de entre 66% y 74%, mientras que en algunas regiones de la Península Ibérica el fenómeno será total.

Este evento colocará a España y a otras zonas del mundo en el centro de la observación astronómica internacional, con miles de científicos, fotógrafos y aficionados siguiendo el fenómeno.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés) confirmó los detalles del evento, que será visible de forma parcial desde regiones de Europa, África y Asia. Sin embargo, la fase total —cuando la Luna bloquea completamente la luz del Sol— solo podrá observarse en una franja de 258 kilómetros de ancho que atravesará diez países.

La plataforma especializada Eclipse Wise señaló que la zona de totalidad se extenderá por más de 15.227 kilómetros, cruzando España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia. La sombra abarcará un área de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, apenas una pequeña parte del total de la superficie terrestre.

El calendario astronómico de 2026 también incluirá otros eventos destacados:

Eclipse total de Sol: 12 de agosto

Cometa C/2025 R31-053: máxima aproximación a la Tierra el 27 de abril

Lluvia de meteoros Perseidas: máximo el 12 de agosto

Lluvia de meteoros Gemínidas: máximo el 13 de diciembre

Estos fenómenos permitirán observar desde simples trazos luminosos en el cielo hasta cuerpos celestes que se aproximarán al planeta durante el año.

Eclipse solar 2026 Foto: NA

Cometas, lluvias de meteoros y fenómenos lunares especiales

El seguimiento de cometas será otro de los atractivos del calendario astronómico. Entre ellos se destaca el cometa C/2025 R31-053, que alcanzará su perihelio el 20 de abril y tendrá su máxima aproximación a la Tierra el 27 de abril.

Las lluvias de meteoros también tendrán protagonismo. Las Perseidas, conocidas por su intensidad, alcanzarán su pico el 12 de agosto, mientras que las Gemínidas lo harán el 13 de diciembre, ambas con buenas condiciones de observación previstas.

Eclipse solar 2026 Foto: NA

El calendario lunar sumará además varios fenómenos particulares a lo largo del año.

Entre ellos se encuentra la llamada “Luna azul” del 31 de mayo, mientras que el 15 de junio se producirá la denominada “Luna negra”, asociada a la luna llena más pequeña del año.

Eclipse solar 2026 Foto: NA

El ciclo lunar culminará el 24 de diciembre, cuando se produzca la Superluna más grande de 2026, un fenómeno en el que el satélite natural se verá más grande y brillante debido a su proximidad con la Tierra.

Movimientos de la Tierra y eventos planetarios

La agenda astronómica también incluirá fenómenos relacionados con la posición de la Tierra en su órbita alrededor del Sol.

El perihelio, momento en el que la Tierra se encuentra más cerca del Sol, se produjo el 4 de enero, a una distancia aproximada de 147 millones de kilómetros.

El afelio, el punto más alejado de la órbita terrestre, tendrá lugar el 6 de julio, cuando la distancia con el Sol alcanzará los 152 millones de kilómetros.

Durante el año también se producirán eventos vinculados con los planetas del sistema solar.

Entre los más importantes se destacan:

Oposición de Júpiter: 10 de enero

Oposición de Saturno: 4 de octubre

Oposición de Urano: 25 de noviembre

Además, los astrónomos seguirán con especial interés la conjunción entre Saturno y Neptuno el 20 de febrero, junto con diversas alineaciones planetarias previstas durante marzo, mayo, agosto y noviembre.

El calendario astronómico de 2026 combina eclipses, cometas, lluvias de estrellas y configuraciones planetarias que permitirán observar el cielo con una intensidad poco habitual.

Para los especialistas, será una oportunidad ideal para acercar la astronomía al público general y para que miles de personas vuelvan a mirar el cielo en busca de uno de los espectáculos naturales más fascinantes del planeta.