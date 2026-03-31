Este 1° de abril será visible en Argentina Foto: Foto generada con IA

La Luna Rosa volverá a captar la atención de millones de personas en Argentina con un espectáculo nocturno único que combina ciencia, tradición y un fuerte atractivo visual. Aunque su nombre despierta curiosidad y misterio, este fenómeno astronómico tiene una explicación clara y se podrá observar a simple vista desde todo el país, siempre que el clima acompañe.

¿Cuándo se podrá ver la Luna Rosa en Argentina?

La Luna Rosa 2026 alcanzará su máximo punto de iluminación el miércoles 1 de abril a las 23:12 (hora argentina), momento en el que el satélite natural se verá completamente iluminado en el cielo nocturno.

Además, el fenómeno podrá apreciarse también durante la noche del 31 de marzo y la madrugada del 2 de abril, lo que amplía las posibilidades de observación para quienes no puedan verla en el momento exacto del plenilunio.

¿Por qué se llama Luna Rosa si no cambia de color?

A pesar de lo que sugiere el nombre, la Luna no se verá de color rosa. La denominación proviene de antiguas tradiciones de pueblos originarios de Norteamérica, que asociaban la luna llena de abril con la floración del phlox subulata, una planta silvestre de tonos rosados que aparece en primavera en el hemisferio norte.

En Argentina, el astro mantendrá su tonalidad habitual, aunque puede adquirir matices dorados, anaranjados o rojizos cuando está cerca del horizonte, debido a la refracción de la luz en la atmósfera terrestre.

Luna Rosa Foto: Foto generada con IA

La Luna Rosa y su importancia cultural

Este plenilunio también es conocido como la Luna Pascual, ya que se utiliza para determinar la fecha de la Pascua en el calendario cristiano occidental. La celebración se fija el domingo siguiente a la primera luna llena posterior al equinoccio de marzo, lo que le otorga una relevancia histórica y cultural adicional.

¿Cómo observar la Luna Rosa en su máximo esplendor?

No se necesita telescopio ni equipos especiales para disfrutarla. Sin embargo, algunas recomendaciones pueden mejorar notablemente la experiencia:

Buscar lugares con baja contaminación lumínica

Elegir espacios abiertos, sin edificios ni árboles altos

Observarla cuando comienza a elevarse desde el horizonte

Usar binoculares o el modo nocturno del celular para capturas fotográficas

Luna Rosa Foto: Foto generada con IA

Los mejores lugares para ver la Luna Rosa en Argentina

Si bien será visible desde todo el país, estos sitios ofrecen condiciones ideales para una observación más nítida y espectacular:

Patagonia

Parque Nacional Lanín (Neuquén)

El Chaltén y El Calafate (Santa Cruz)Los cielos despejados y la baja contaminación lumínica hacen de la Patagonia uno de los mejores escenarios del país.

Cordillera y zonas serranas

Valle de Traslasierra (Córdoba)

Sierras de San LuisIdeales por su altura y horizontes despejados.

Regiones rurales

Campos abiertos de La Pampa, Río Negro y Buenos Aires interior

Zonas alejadas de centros urbanos

Costa atlántica

Playas con poca urbanización, especialmente fuera de temporada

Miradores naturales con vista al mar ofrecen un contraste visual imperdible

Un espectáculo que invita a mirar el cielo

La Luna Rosa no solo es un evento astronómico, sino también una invitación a detenerse, observar y reconectar con los ciclos naturales. Tanto para aficionados a la astronomía como para quienes simplemente disfrutan de los fenómenos del cielo, este plenilunio se presenta como uno de los momentos más especiales del año.

Con cielo despejado y un buen punto de observación, la noche del 1 de abril promete regalar una imagen inolvidable que quedará grabada en la memoria de quienes se animen a mirar hacia arriba.