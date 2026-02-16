El próximo eclipse solar total será el más largo del siglo XXI:

El 2 de agosto de 2027 se producirá el eclipse solar total más extenso de la era moderna. Según la revista Space.com, superará ampliamente al registrado en abril de 2024.

A diferencia de aquel evento, cuya totalidad duró 4 minutos y 28 segundos, el próximo alcanzará más de seis minutos en varios puntos del planeta. Por ello, se lo considera un hito para la astronomía contemporánea.

Además, la franja de totalidad tendrá unos 258 kilómetros de ancho. El cono de sombra cubrirá aproximadamente 2,5 millones de kilómetros cuadrados.

¿Por qué el eclipse solar total de 2027 durará tanto tiempo?

La duración excepcional se explica por la posición orbital de la Luna. En esa fecha estará más cerca de la Tierra, proyectando una sombra más amplia y persistente.

Como consecuencia, la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra será especialmente favorable. Esto permitirá que la oscuridad se prolongue en determinadas regiones.

La trayectoria total se extenderá por más de 15.000 kilómetros. Sin embargo, el fenómeno no será visible en América ni en Oceanía.

En cambio, atravesará el norte de África, la Península Arábiga y el Mediterráneo. Más del 57% de la población mundial podrá observar al menos una fase parcial.

Qué países estarán a oscuras por el eclipse

El eclipse recorrerá 11 países del hemisferio oriental. Por esta razón, ciudades como Lisboa, Madrid y París registrarán visibilidad parcial significativa.

La totalidad podrá observarse en Cádiz y Tarifa, en España, así como en Tánger, Orán y Sfax. También abarcará Bengasi, Sohag y Luxor. En Luxor, el fenómeno alcanzará uno de sus puntos máximos. La estabilidad climática y la posición cercana al Nilo la convierten en destino clave.

Otras localidades como Yeda y Saná también experimentarán cobertura total. La duración variará según la ubicación y la hora local.

¿Qué es un eclipse solar y por qué es relevante?

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol. Durante la totalidad, el disco solar queda completamente cubierto.

Este fenómeno permite observar la corona solar, invisible en condiciones normales. Además, brinda oportunidades únicas para la investigación científica.

Desde una perspectiva ecológica, estos eventos generan variaciones temporales en temperatura y comportamiento animal. Algunas especies modifican su actividad ante la súbita oscuridad.

Aunque el eclipse anular de 2026 no será visible desde Uruguay, el de 2027 marcará un récord histórico. Su magnitud y extensión geográfica lo convertirán en uno de los eventos astronómicos más relevantes del siglo.