El eclipse que oscureserá todo Foto: Foto generada con IA

El cielo volverá a ofrecer un espectáculo excepcional. El 12 de agosto de 2026, el mundo será testigo de uno de los fenómenos astronómicos más impactantes del siglo XXI: un eclipse solar total con una duración récord, capaz de sumir al día en una oscuridad total por más de seis minutos en algunos puntos del planeta.

No se trata de un eclipse más. Especialistas y observatorios internacionales coinciden en que este evento marcará un hito astronómico, tanto por su extensión como por la cantidad de personas que podrán observar al menos alguna de sus fases.

Qué hace especial a este eclipse solar

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se interpone de manera exacta entre la Tierra y el Sol, cubriendo por completo el disco solar. Lo extraordinario del fenómeno de agosto de 2026 es la duración de su fase de totalidad, que alcanzará un máximo cercano a los 6 minutos y 23 segundos, una cifra inusual incluso para eclipses totales.

La explicación es científica: la Luna estará en uno de los puntos más cercanos a la Tierra (perigeo), mientras que el Sol se encontrará relativamente lejos, lo que permitirá una cobertura solar más prolongada. Esta combinación no se repite con frecuencia y convierte al eclipse en uno de los más largos visibles desde tierra firme en décadas.

Dónde se verá el eclipse solar total

La franja de totalidad, es decir, la zona donde el Sol quedará completamente cubierto, será estrecha pero extensa en recorrido. Atravesará Europa, el norte de África y parte de Medio Oriente, pasando por regiones de Groenlandia, Islandia, España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto y Arabia Saudita, entre otros.

En estos lugares, durante los minutos de totalidad, el cielo se oscurecerá de manera abrupta, bajará la temperatura y será posible observar la corona solar, un anillo luminoso que rodea al Sol y que solo puede apreciarse durante eclipses totales.

Fuera de esa franja, millones de personas podrán ver el eclipse de forma parcial, con distintos porcentajes de cobertura solar.

El eclipse que oscureserá todo Foto: Foto generada con IA

¿Se verá desde la Argentina?

No. El eclipse solar total de agosto de 2026 no será visible desde la Argentina, ni siquiera en su fase parcial. El continente americano quedará completamente fuera de la trayectoria de la sombra lunar.

Sin embargo, el evento podrá seguirse en vivo a través de transmisiones oficiales de agencias espaciales, observatorios astronómicos y plataformas científicas, que ya anunciaron coberturas especiales para permitir que el fenómeno sea observado desde cualquier lugar del mundo.

Un evento que moviliza al turismo astronómico

La expectativa es tan grande que ya se registra un fuerte movimiento de turismo astronómico hacia las ciudades ubicadas dentro de la franja de totalidad. Hoteles, rutas aéreas y actividades guiadas comenzaron a planificarse con meses de anticipación, especialmente en España y el norte de África, donde las condiciones climáticas suelen ser favorables en esa época del año.

Para muchos aficionados y científicos, presenciar un eclipse de estas características es una experiencia única en la vida.

Qué se podrá ver durante la totalidad

Durante los minutos centrales del eclipse, ocurrirán varios fenómenos simultáneos:

Oscurecimiento total del cielo en pleno día

Descenso perceptible de la temperatura

Aparición de estrellas y planetas visibles

Cambios en el comportamiento de animales

Observación directa de la corona solar

Todo sucede en cuestión de minutos, pero deja una impresión duradera incluso entre quienes ya han presenciado eclipses anteriores.

Precauciones clave para observar un eclipse solar

Los especialistas recuerdan que nunca debe mirarse al Sol sin protección adecuada, excepto durante la fase de totalidad absoluta. Antes y después, es indispensable utilizar lentes certificados para eclipse solar, con filtros especiales.

Mirar el eclipse sin protección puede provocar daños irreversibles en la visión, incluso si la exposición es breve.

Por qué este eclipse quedará en la historia

Aunque en los próximos años habrá otros eclipses solares, el de agosto de 2026 se destaca por su duración, recorrido y contexto científico. Para muchos astrónomos, es una antesala de eventos aún más extensos, como el eclipse de 2027, que superará también los seis minutos de totalidad.

El cielo, una vez más, recordará que incluso en tiempos dominados por la tecnología, los fenómenos naturales siguen siendo capaces de sorprender al mundo entero.